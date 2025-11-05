Дошло до суда дело об убийстве генерала Кириллова

На рассмотрение Второго окружного военного суда поступило дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника, фигурантами которого являются, в частности, двое уроженцев Ингушетии и гражданин России, родившийся в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Басманный суд Москвы заключил под стражу уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в совершении теракта и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. И Точиев, и Падиев не признали вину. В сентябре стало известно еще об одном фигуранте дела - уроженце Баку, имеющем российского гражданство, Роберте Сафаряне. По версии следствия, именно он снабдил исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова бомбой.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов (Ахмаджон Курбонов).

На рассмотрение Второго западного окружного военного суда передано уголовное дело о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, первое заседание по делу назначено на сегодня, 5 ноября, пишет РИА "Новости".

На скамье подсудимых уроженец Узбекистана Ахмаджон Курбонов, уроженец Баку Роберт Сафарян, а также два уроженца Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершении преступления им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройства, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.