Обжалован арест уроженцев Ингушетии по делу о теракте в Москве

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Защита обжаловала решение об аресте двух уроженцев Ингушетии, обвиняемых в причастности к взрыву, при котором погиб генерал Игорь Кириллов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Басманный суд Москвы заключил под стражу уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в совершении теракта и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

По версии силовиков, два уроженца Ингушетии являются членами боевого крыла (признано террористической организацией) вирда баталхаджинцев. Они предоставили съемную квартиру Ахмаду Курбанову, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Защита Батухана Точиева и Рамазана Падиева обжаловала постановление суда об их аресте, сообщает сегодня со ссылкой на представителя суда ТАСС.

И Точиев и Падиев не признали вину, отмечается в публикации.

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, он заключен под стражу до 17 февраля.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

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