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21:58, 16 января 2025

Двое уроженцев Ингушетии арестованы по делу о теракте в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Падиев и Батухан Точиев арестованы судом в Москве, они обвиняются в причастности к теракту, жертвой которого стал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Арестованные действовали по просьбе куратора, предположило следствие.

Как писал "Кавказский узел", задержаны двое уроженцев Ингушетии, которые, по данным оперативных служб, относятся к признанному террористическим боевому крылу вирда баталхаджинцев. Они предоставили съемную квартиру уроженцу Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, он заключен под стражу до 17 февраля, сообщают "Ведомости".

Басманный суд Москвы на месяц  и трое суток арестовал Рамазана Падиева,  Батухан Точиев помещен под стражу на месяц и одни сутки. Они обвинены в совершении теракта, а также незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ (часть 3 статьи 205, часть 4 статьи 222.1, часть 3 статьи 223.1 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Москвы.

По версии следствия, Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области. "Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в хостел, производил оплату и осуществлял видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от комнаты, в последующем также оплачивал продление аренды", - говорится в сообщении.

Падиев отказался признать вину, сообщило сегодня ТАСС.

Заседание об избрании меры пресечению Рамазану Падиеву по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме, сообщило сегодня РИА "Новости".

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре прошлого года были задержаны предполагаемые соучастники теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев, они обвинены в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев и оружием, использованным для теракта в "Крокусе". В конце декабря в Ингушетии были задержаны еще четверо мужчин, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле". Следствие полагает, что они связаны с баталхаджинцами и помогли скрыться от правосудия Батыру Кулаеву (внесен в список террористов и экстремистов), который считается одним из ключевых участников группы, снабжавшей оружием террористов, причастных к нападению в "Крокус Сити Холле".

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Автор: "Кавказский узел"

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