Скачайте приложение — работает без VPN!
Главная   /   Лента новостей
12:52, 8 сентября 2025

Уроженец Баку стал обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

Передача взрывчатки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый фигурант появился в деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, им оказался гражданин России, родившийся в Баку. 

Как писал "Кавказский узел", 16 января Басманный суд Москвы заключил под стражу уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в совершении теракта и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. И Точиев, и Падиев не признали вину.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.

Одним из фигурантов дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стал имеющий российское гражданство уроженец Баку Роберт Сафарян. Его задержали 23 декабря 2024 года и обвинили в незаконном обороте взрывчатки. По данным следствия, именно он снабдил исполнителя Ахмаджона Курбонова бомбой.  Сафаряну предъявлены обвинения в теракте, а также в незаконном изготовлении и незаконном сбыте взрывчатых веществ. В настоящий момент он находится под арестом по решению суда, сообщает ТАСС со ссылками на материалы дела. 

Защита ходатайствовала о переводе Сафарян под домашний арест, сообщает «Коммерсант».

По делу об убийстве генерала арестованы Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев (все они внесены в январе 2024 года Росфинмониторином в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Все трое обвиняются по статье о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, Курбонова был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Падиев и Точиев арендовали жилье для Курбонова и передавали ему денежные средства от куратора. 

Выбор редактора
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
15:18, 31 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
К высокогорному озеру Зруг
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
89
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
15:52, 7 сентября 2025
Ветер с Апшерона
3
Точка под Трампом
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
13:34, 5 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Как сначала продали, а потом снесли магазины Каббалкпотребсоюза
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
