Уроженец Баку стал обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый фигурант появился в деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, им оказался гражданин России, родившийся в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Басманный суд Москвы заключил под стражу уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в совершении теракта и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. И Точиев, и Падиев не признали вину.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство был заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. В убийстве обвиняется гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.

Одним из фигурантов дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стал имеющий российское гражданство уроженец Баку Роберт Сафарян. Его задержали 23 декабря 2024 года и обвинили в незаконном обороте взрывчатки. По данным следствия, именно он снабдил исполнителя Ахмаджона Курбонова бомбой. Сафаряну предъявлены обвинения в теракте, а также в незаконном изготовлении и незаконном сбыте взрывчатых веществ. В настоящий момент он находится под арестом по решению суда, сообщает ТАСС со ссылками на материалы дела.

Защита ходатайствовала о переводе Сафарян под домашний арест, сообщает «Коммерсант».

По делу об убийстве генерала арестованы Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев (все они внесены в январе 2024 года Росфинмониторином в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Все трое обвиняются по статье о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, Курбонова был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Падиев и Точиев арендовали жилье для Курбонова и передавали ему денежные средства от куратора.