Арест активистов "Антилирики" возмутил жителей Ингушетии

Представители нескольких ингушских тейпов призвали власти Ингушетии вмешаться в ситуацию с арестом активистов движения "Антилирика". Местные жители заявили, что силовики должны сотрудничать с активистами движения, а не преследовать их.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Ингушетии отклонил в начале июня жалобу адвокатов на арест пятерых активистов движения "Антилирика", арестованных по обвинению в разбоях. Шестой участник движения, которого Магасский райсуд первоначально отправил под домашний арест, также взят под стражу. Лидер "Антилирики" Иса Мальсагов заявил, что движение принципиально против насилия, а арестованные активисты не совершали противозаконных действий.

Методы активистов движения "Антилирика", которое декларирует своей целью борьбу с распространением наркотиков в Ингушетии, неоднократно становились предметом дискуссий. Так, в январе 2024 года стало известно, что участники движения избили и похитили наркомана, но Миннац Ингушетии и жители республики высказались в поддержку "Антилирики". После информации об обстреле двух активистов движения "Антилирика" в 2021 году часть пользователей Instagram* указала, что это движение занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками. Полиция не справляется с этой задачей, возразили их оппоненты.

Один из самых многочисленных тейпов Ингушетии Мальсаговы в ответ на арест активистов движения "Антилирика" опубликовали обращение. «Это наша общая беда, которая коснулась большинство из нас. Власти эту проблему не решают, они арестовывают и сажают не наркоторговцев, а тех, кто противостоит наркопреступникам, волонтеров из «Антилирики», - говорится в обращении.

Представители тейпа заявили, что, если они поймают наркоторговцев, то раскроют их имена «даже если это будет наш родственник».

Обращение не осталось незамеченным. Мальсаговых поддержали представители тейпов Яндиевых, Мамиловых, Буражевых, Алдагановых. В своих заявлениях, соглашаясь с мерами борьбы с наркоторговцами, представители тейпов однозначно считают, что нужно оказывать поддержку народному движению «Антилирика» Такую же позицию занимают представители тейпов Леймой и Белхорой.

В начале июня жители Кантышево призвали главу республики Махмуда-Али Калиматова вмешаться в ситуацию с задержанием активистов «Антилирики», чтобы «избежать недоверия к органам государственной власти и правопорядка, что может привести к нежелательным последствиям со стороны населения». Это обращение к главе республики было зачитано во время пятничной молитвы в мечети Назрани, а затем размещено в интернете, в частности, его опубликовала "Фортанга" в своем YouTube-канале, где оно набрало 5,6 тысяч просмотров и в Telegram-канале, где его видели 3421 человек.

Житель Яндаре рассказал о начальных этапах деятельности "Антилирики"

Магомед был в числе тех, кто готовил обращение рода Мальсаговых, он был также в числе тех молодых жителей сельского поселения Яндаре, которые начали борьбу с наркоманами.

«Я учился в кадетском корпусе, домой приезжал только на выходные. А за эти полтора суток обязательное посещение престарелых родственников, помощь родителям по хозяйству. И времени на общение с ровесниками практически не оставалось. Вернувшись после окончания учебного заведения домой первый раз, с ровесниками меня свел печальный случай: за пределами Яндаре у канала днем были обнаружены тела трех мужчин. Один был мертв, другой находился в бессознательном состоянии, и был скорее мертвый, чем живой и его срочно госпитализировали. Третий был в сознании, но получить от него достоверную информацию можно было только спустя время. Все трое были наркоманами со стажем», - поделился он 10 августа воспоминаниями с корреспондентом "Кавказского узла".

По его словам, в центре села тогда собралась большая толпа, сельчане обсуждали этот случай, женщины жалели оставшихся без отца детей, искренне сочувствовали женам наркоманов. «Для меня случившееся стало открытием. Нельзя сказать, что я ничего не знал о наркоманах, о наркотиках. Но это все было где-то там, не у нас. К тому же вот в таком виде: смерть взрослого мужчины, отца семейства, от передоза, другой в тяжелом состоянии, находится в реанимации, третий - получеловек с потухшим разумом. Меня это сильно потрясло», - рассказал он.

Мне объяснили, почему именно это место облюбовали для «закладок» наркоторговцы: рядом трасса, автозаправка, пилорама. Легко скрыться, если вдруг появятся полицейские

Потом, по его словам, ему довелось самому увидеть, где и как наркоманы получают свою дозу наркоты. «С друзьями вечером обычно ходили на край села. сидели на пригорке, отдыхали. Сверху хорошо просматривалась трасса, а нас не было видно. В густых сумерках поодаль от нашего месторасположения остановилась машина, вышедший парень, отсчитав от стоявшего на обочине дороги столба пару шагов, опустившись на колени, стал искать что-то в пожухлой траве. «Закладку» ищет», - пояснили мне. Видно, поиски быстро увенчались успехом, и машина уехала. В тот день, до глубокой ночи сюда подъезжало ещё несколько машин. Мне объяснили, почему именно это место облюбовали для «закладок» наркоторговцы: рядом трасса, автозаправка, пилорама. Легко скрыться, если вдруг появятся полицейские», - продолжил Магомед.

По его наблюдениям, на протяжении всего лета сюда ни разу не приезжали полицейские. «Получить дозу желание у наркоманов бывает запредельным. Однажды мы сидели достаточно далеко от того места, где оставляли «закладки» барыги. Очередной наркоман шарил в траве где-то у столба, и мы уже не обращали на него никакого внимания. Было поздно, собирался дождь, луна спряталась за набежавшими тучами. Стало совсем темно, мы собирались расходиться, как вдруг в ночной тишине в непосредственной близости от нас раздался шорох. Включили фонарик на телефоне. Оказалось, что в поисках своей «закладки» парень на животе "пропахал" метров пятнадцать-двадцать от столба в нашу сторону. Но ничего не нашел. И сколько же было в его глазах разочарования, обиды, злости», - вспомнил он давний случай.

Магомед рассказывает, что с наступлением темноты к этому месту за дозой приезжало много наркоманов. «Это продолжалось каждый вечер, каждую ночь. Не думаю, что об этом удобном месте для «закладок» не знали полицейские. Мы понимали, что нужно что-то делать. А как? Создали группу взаимодействия. Первые наши действия были спонтанные, доходило дело и до драк с наркоманами и наркопродавцами. Сельчане нас поддерживали. Это нам помогало не отчаиваться, когда не все ладилось», - рассказал молодой человек.

В то время самым распространенным, доступным наркотиком была «Лирика». Мы же выступали против всех препаратов. Единогласно решили, что наше движение будет называться «Антилирикой»

В начале группа единомышленников была небольшая. Понемногу начали ориентироваться в обстановке, узнавали, как находят контакты наркоманы, где пишут номера телефонов, куда звонить, куда сбрасывать деньги, кто давал адреса «закладок». "Многое пришлось узнавать, наркоторговцы вели свой бизнес осторожно, умно, а мы должны были быть умнее их и хитрее. Стало получаться. Наша группа росла. Собирались, где попало. А однажды такое вот «заседание» в центре села увидел мой родственник Иса Мальсагов. Он постоял, послушал, потом протягивает ключи от своего офиса: «Собирайтесь там». Тогда же решили, что это будет наш штаб, и нашему движению нужно придумать название. Лаконичное и всем понятное. В то время самым распространенным, доступным наркотиком была «Лирика». Мы же выступали против всех препаратов. Единогласно решили, что наше движение будет называться «Антилирикой», - вспоминает Магомед начало деятельности движения.

Лидер "Антилирики" рассказал про организацию движения

«Никогда не предполагал, что придется бороться с наркоманами и наркодельцами, и что я стану руководителем движения «Антилирика», - рассказал Иса Мальсагов в разговоре с корреспондентом «Кавказского узла».

По его словам, долго работал в Алтайском крае, где у него было большое сельскохозяйственное объединение, продукция его маслосырзавода пользовалась повышенным спросом. Руководство края ценило его за умение работать с людьми, особо отмечая его организаторские способности, которые, как показало время, стали очень востребованы в Ингушетии, куда он вернулся, потому что тянуло домой. «В Яндаре купил землю, построил теплицы. Но все пошло не так, как планировал. В то время в республике непомерно быстро росло число наркоманов, От популярной «Лирики», которую тогда продавали в аптеках, многие стали употреблять более сильные наркотики. Яндаре стало первым населенным пунктом, где поняли, какая беда может войти реально в каждый дом. Для борьбы с наркоманами и с теми, кто распространяет наркосодержащие препараты, организовалась группа молодых сельчан. Как работать, что делать – они действовали по наитию. Первый шаг помощи – мой офис стал штабом «Антилирики». Потом я понял, что молодым людям нужна моя помощь, мой опыт. Волонтеров становилось все больше, и мы собравшиеся вместе, понимали серьезность проблемы и свою значимость в ее решении» - рассказал Мальсагов.

По его словам, толком никто из них не знал, не знал, что делать. «Действовали по методу проб и ошибок. Первые 500 задержаний провели на голом энтузиазме, интуитивно. Все случаи задержания фиксировались. Дальше стратегию выстраивали по ходу работы с учетом местных факторов», - рассказывает руководитель «Антилирики».

Поддержка населения была, это однозначно. Но после того, как число задержаний увеличивалось, стали слышны голоса недоброжелателей, а возможно, завистников, которые заявляли, что «Антилирика» своей деятельностью намеревается подменить собой правоохранительные органы

По его словам, было бы наивно полагать, что развитие движения будет проходить под сплошные аплодисменты. «Поддержка населения была, это однозначно. Но после того, как число задержаний увеличивалось, стали слышны голоса недоброжелателей, а возможно, завистников, которые заявляли, что «Антилирика» своей деятельностью намеревается подменить собой правоохранительные органы. Мы предполагали, что появятся такие вот высказывания, Поэтому в самом начале нашей деятельности, еще в 2018 году, мы разработали свои правила, своего рода меморандум, где было записано, а затем повсеместно озвучено, что «Антилирика» вне политики. Согласно этому же меморандуму, волонтеры движения не должны переступать границы дозволенного, посягать на имущество, честь и здоровье кого-либо. Хотя, если быть честным, уголовные дела иногда возбуждались в отношении активистов из-за нарушений установленных правил. Это не новость, мы этого не отрицаем», - продолжил он и добавил: «Ребята, которые сейчас задержаны и незаслуженно находятся под стражей, действовали не из корыстных целей, а для того, чтобы избавить наше общество от наркотиков и их распространителей».

Силовикам следует сотрудничать с активистами, а не арестовывать их

Сопредседатель регионального движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов уверен, что деятельность «Антилирики» для республики трудно переоценить. «Нашим правоохранителям нужно не верить бездоказательным оговорам наркоторговцев и не арестовывать активистов этой команды, а работать с ними сообща. И должны это делать сотрудники специальных подразделений силовых структур республики, которые призваны по долгу службы бороться с теми, кто занимается распространением наркотиков <...> Число наркоманов растет в геометрической прогрессии. Тут бы сотрудникам МВД Ингушетии разработать с «Антилирикой» совместный план борьбы с наркоманией, но вместо этого силовики ничего не нашли более умного, как арестовать шестерых активистов «Антилирики», притом самых опытных», - прокомментировал он ситуацию корреспонденту "Кавказского узла".

Султыгов отметил, что основная причина ареста, на чем особо настаивают следователи, это избиение торговцев. «По словам следователей, волонтеры «перегибали палку». Но давайте мы вспомним, как «перегибают палки» при задержании и при допросах [силовики]. Так что битье пропиленовой палкой по Gluteus maximus (большой ягодичной мышце) покажется детским наказанием. И потом, наказывают таким образом барыг, если они попадаются второй, третий раз с наркотой. При этом экзекуция снимается на видео, потом ролик этот отправляют в интернет. И правильно делают, если принять во внимание, сколько вреда приносит их «бизнес» обществу, то очень правильно делают», – уверен сопредседатель "Мехк-Кхел".

Жители республики, представители духовенства неоднократно обращались к главе Ингушетии, к правительству республики с просьбой вмешаться в ситуацию с задержанием активистов «Антилирики», чтобы вопрос был решен по справедливости. Просьба народа пока что остается без ответа

Он особо подчеркнул, что того, кто попадает с наркотиками первый раз, отпускают, взяв обещание, что это первый и единственный раз. «Сейчас против народного движения «Антилирика» ополчился весь наркоторговый мир и его покровители <...> Почему-то в этой сложившейся серьезной ситуации «Антилирику» поддержали только депутаты Народного собрания Ингушетии. Жители республики, представители духовенства неоднократно обращались к главе Ингушетии, к правительству республики с просьбой вмешаться в ситуацию с задержанием активистов «Антилирики», чтобы вопрос был решен по справедливости. Просьба народа пока что остается без ответа», - с сожалением заметил Султыгов.

«Если бы к решению этой проблемы подключились бы все вместе – представители власти, силовики, общественность, представители духовенства, то этих наркоторговцев было бы намного меньше в Ингушетии. Для них нет места на нашей земле», - считает общественный деятель.

Ингушские сельчане обращаются за помощью к активистам "Антилирики"

У Любы из села Сурхахи есть брат. Она попросила называть его Муслимом. «Мы с мамой, братом и старшей сестрой жили в доме, куда после возвращения из депортации вернулась семья моего отца. Дом старый, требует ремонта. Отец закупил все необходимое для ремонта. Но неожиданно он умер» - рассказала Люба корреспонденту "Кавказского узла".

Муслим после школы поступил в колледж, но, проучившись год, оставил учебу: решил сначала заработать деньги для капитального ремонта дома. «Пытался поработать тренером - брат кандидат в мастера спорта по боксу, тренировал мальчиков. Но на этом поприще денег много не заработаешь, хотя ему нравилось с детьми заниматься. А тут позвонила моя одноклассница, которая уже давно уехала в Москву, где работала товароведом. Говорит, что в «Коммунарке», это Новая Москва, открывают торговый комплекс, набирают молодых людей в охранники. Дают жилье, обмундирование, чему-то там учат месяца два, тоже с оплатой. Требования: кандидат в охранники должен быть крепким, высоким, серьезным и без бороды. По ее словам, Муслим соответствует всем требованиям. Сказал, что зарплата хорошая и выплачивают без задержек. Мы долго не раздумывали, Муслим уехал в Москву», - вспоминает женщина.

По ее словам, уже через два месяца они стали получать от брата денежные переводы, которые значительно превышали мамину пенсию. Почти каждый день, если его дежурство заканчивалось до 20.00, он связывался с домашними по видео. «Сказал, что его начальник служил в Афганистане и среди его сослуживцев были ребята из Чечено-Ингушетии, хвалил их. Муслим сказал, что относятся к нему хорошо, много среди персонала приезжих. Живут охранники в вагончике, это общежитие в комнате по два и по четыре человека. В торговом комплексе есть спортзал, он ходит туда в свободные часы. Он подробно обо всем рассказывал, особенно тщательно отвечал на вопросы, которые задавала мама», - вспоминает Люба.

По ее словам, через два с половиной года он приехал в отпуск на две недели, а поскольку денег, присланных из Москвы, с лихвой хватало на ремонт, то Люба с мамой стали уговаривать Муслима остаться дома. «Но он отказался, объяснив мне, что собирается жениться, а на свадьбу тоже нужны деньги. «Я пойду охранником в дежурный магазин, там больше зарплата. Думаю, вернусь домой даже раньше», - объяснил он мне причину возвращения в Москву. Уезжал вместе с тремя парнями, один его одноклассник, другие, кажется, из Плиево. При мне он звонил своему начальнику, спрашивал, найдется ли работа для его земляков. Тот вроде сказал, что если они такие же, как Муслим, то пусть приезжают» - продолжила Люба.

Если бы я знала, к чему приведет эта поездка, ни за что не отпустила бы брата в Москву

«Если бы я знала, к чему приведет эта поездка, ни за что не отпустила бы брата в Москву», - вздохнула она. По ее словам, первое время все было, как и раньше: звонил регулярно, знал, что мама волнуется, если долго не видит его по видеосвязи, рассказывал, что сложно всю ночь дежурить, хотя покупателей не так уж и много, но после четырех сон одолевает, но он привыкает и к этому режиму. «Потом стал звонить реже, объяснил, что устает. Как-то прихожу с работы, мама говорит, что звонил Муслим, пытался что-то рассказать, но вдруг стал смеяться. Ничего она не поняла из его разговора. Мама предположила, что видно, после ночного дежурства устал. А я во время следующего общения с братом по видеосвязи обратила внимание на его какой-то странный взгляд во время разговора и то, что он тянет слова, как будто еще спит. В другой раз позвонил, была сначала какая-то дикая музыка, смех. Муслим то ли уставший, то ли пьяный, хотя никогда, даже пива не пил, то ли музыка на него так действует. "Буровит" мне что-то, не поняла ничего. У меня от этого разговора остался осадок. Он сказал, что приедет на днях, попросил десять дней отпуска, сказал, что немного приболел», - рассказала женщина.

По ее словам, Муслим по своей натуре человек добрый, справедливый, не терпел насилия, если видел, что кто-то дерется, тут же кидался разнимать, старался помирить драчунов. «Он был совсем не конфликтный, трудно было его разозлить, чтобы он голос повысил, вызвать гнев – такого не было. А когда приехал, через день-два вижу – с Муслимом что-то происходит. Днем нормально, но вид как у человека невыспавшегося, но спокойно разговаривает. К вечеру становился агрессивным, все ему не так, злится непонятно на кого. И ведь нет причины для такого поведения! Когда ему звонили, хватал телефон, короткий разговор и убегал. И так почти каждый вечер. Обычно уходил поздно, возвращался ближе к утру. Где бывал, с кем – не говорил. Однажды кто-то позвонил после обеда. Муслим переспрашивает, потом, видит, что я рядом и прислушиваюсь, убегает с свою комнату и дверь прикрывает плотно. А я все равно слышу, что везут большую посылку, надо в Питер ехать. Потом что-то про Владик стал кричать… "Еще рано. Позже, позже я говорю!" – орет кому-то. С кем-то созванивался, договаривался, ушел вечером, до утра не было», - вспоминает тот день Люба.

Она сказала также, что, вернувшись утром, Муслим сказал, что ему дня через три нужно быть в Москве, а потом и в Питер придется ехать. "Зачем?" - спрашиваю. "В командировку пошлют", - отвечает. А я думаю, какая командировка у охранника может быть?" - недоумевает Люба.

"А тут пришел брат двоюродный, спрашивать стал про Муслима, сказал, что те парни, которые поехали с ним в Москву, наркоманы и, по всей вероятности, занимаются распространением наркотиков. Он это точно знает. Спросил, какие отношения у Муслима с ними. Я сказала, что дня четыре двое жили с братом в одном вагончике. Потом он жил с двумя русскими. А те вроде уехали в Питер. Брат вздохнул, и посоветовал присматриваться к Муслиму, как бы они его не втянули в это гнилое дело - и ушел", - продолжила Люба.

Она поняла, что эти вспышки гнева, беспричинный смех и дерганое какое-то поведение – все это свидетельствовало о том, того, что Муслим принимает наркотики и каким-то образом связан с теми парнями, с кем он поехал в Москву. «Муслим опять о своей поездке, мол, поеду, дня через четыре вернусь. Какие-то планы строит, мама слушает, наивная душа, соглашается – если нужно, то пусть едет. Я ни в какую, но что делать?» - женщина была в растерянности.

Нашей дальней родственнице помогли люди из «Антилирики», когда ее муж стал наркоманом

Она мучилась в поисках выхода из создавшейся ситуации. «Много слышала про «Антилирику», которая борется против наркоманов. Но как найти этих людей? Вспомнила, что нашей дальней родственнице помогли люди из «Антилирики», когда ее муж стал наркоманом. Было это лет семь назад. Поехала в Ачалуки, еле нашла дом, где жила их семья. Марина, так зовут троюродную сестру, поняла меня с полуслова, протянула листик из блокнота «Это телефон руководителя «Антилирики» Иссы Мальсагова. Только смотри, не говори, что это я дала телефон!», - вспоминает Люба. По ее словам, она сразу же, из дома Марины стала звонить Иссе Мальсагову и плача, сама себя перебивая стала рассказывать о своем горе.

Люба так боялась, что, пока она ездила в поисках своей родственницы, пока звонила руководителю «Антилирики», вдруг ситуация у брата резко изменилась и он уехал. Но Муслим был дома. Люба делала все, что велел Исса: прислушивалась ко всем звонкам, ближе к вечеру попросила брата, чтобы он вытащил стремянку из подвала, мол, шторы нужно снять для стирки. Пока он возился в подвале, посмотрела СМС в его телефоне, где были данные, где и во сколько можно найти «закладку». «Все данные я передала Иссе и попросила еще об одном: побить брата, наказать его за переживания мамы, за мои слезы», - сказала она.

По словам Любы, через два дня, когда Муслим уже мог сидеть и выдержать, находясь в машине, долгую дорогу, они выехали в Махачкалу, в Центр реабилитации наркоманов, с которым Люба созвонилась заранее. Муслима там ждали. По ее словам, за шесть месяцев пребывания в центре ушло две трети заработанных Муслимом в Москве денег.

Деятельность "Антилирики" не всем пришлась по нраву

Правоохранительные органы обвинили шестерых представителей движения «Антилирика» в тяжелых статьях уголовного кодекса: похищение граждан, насилие, грабеж. Как сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Магомед Муцольгов, только за похищение человека срок наказания может варьироваться от 5 до 15 лет. "Но задержанные категорически отрицают свою причастность в инкриминированных им преступлениях", - ссылаясь на слова руководителя движения Иссы Мальсагова, сказал правозащитник.

Муцольгов напомнил, что «Антилирика» в республике появилась в начале 2000-х годов, как раз в то время, когда в Ингушетии возникла острая необходимость в таком движении. «Мы даже не заметили, как быстро в нашем лексиконе появились и прижились слова «наркоман», «наркомания». То, что в Ингушетию пришла беда, которая, если ее не остановить, принесет горе во многие семьи, стало понятно, когда молодые люди стали умирать от передозировки, а в республике появились те, кто снабжал желающих наркотиками. Таким образом еще одно слово вошло в наш обиход – "барыги", так называют продавцов зельем, несущего смерть. Вот это как раз то звено, деятельность которого подлежит ликвидации, чем и начала заниматься группа молодых людей, ставшая впоследствии народным движением «Антилирика». Есть сведения, что был период, когда волонтеры работали совместно с сотрудниками отдела борьбы с наркотиками. Но что-то не сложилось в отношениях между профессионалами и волонтерами, однако инициаторы движения деятельность свою не сворачивали. С каждым днем число волонтеров увеличивалось, появились заинтересованные помощники: матери, жены, сестры наркоманов. Никакого финансирования со стороны не было, никаких зарплат и премий. Жители республики поверили, что есть такая сила, которая может себя противопоставить наркоторговцам. Если бы правоохранительные органы, особенно отдел по борьбе и распространению, работали эффективно, то не было бы необходимости создавать общественное движение и волонтерам не было нужды дублировать действия полицейских», - заметил правозащитник.

Он также сказал, что о плодотворности движения «Антилирика» красноречиво свидетельствуют многочисленные видеоролики, на которых сняты признаниях торговцев в своем криминальном бизнесе. «У населения появилась надежда, что эта проблема, связанная с распространением наркотиков, будет решена. Благодаря видеороликам, на которых задержанные наркодельцы признавались, что килограммы наркотиков, изъятых у них волонтерами, предназначались для реализации подросткам, молодым людям. Масштабы распространения наркотиков, даже судя по изъятым у одного барыги товара, заставляют задуматься, насколько цинично-преступна деятельность барыг и сколько жизней спасли волонтеры, сжигая на глазах только одного задержанного его товар - два килограмма наркоты» - вспоминает Муцольгов.

Правоохранительные органы вместо того, чтобы сообща с волонтерами заниматься злободневной на сегодняшний день проблемой, арестовывают активистов народного движения и обвиняют их в преступлениях по серьезным статьям

По его мнению, существование народного движения «Антилирика», его плодотворная деятельность по борьбе с распространителями наркотиков не всем приходится по нраву. «Среди них те, кто, согласно должностным обязанностям, должен бороться с распространением наркотиков. Власть не ставит в приоритет решение этой проблемы, а правоохранительные органы вместо того, чтобы сообща с волонтерами заниматься злободневной на сегодняшний день проблемой, арестовывают активистов народного движения и обвиняют их в преступлениях по серьезным статьям. Хотя эти обвинения необоснованы, несправедливы и во многом предъявлены незаконно», - уверен собеседник.

Он говорит, что население республики возмущено тем, что правоохранители преследуют тех, кто борется против наркоторговцев. «Члены правительства, глава региона Махмуд-Али Калиматов не предпринимают никаких шагов, чтобы остановить этот <...> беспредел. Я видел десятки видеообращений представителей тейпов и фамилий к руководству республики и страны, лично к Махмуд-Али Калиматову, которые считают, что пора руководству Ингушетии вмешаться в эту историю и потребовать от силовиков рассмотреть это уголовное дело по справедливости», - говорит правозащитник.

Муцольгов также заметил, что народ в подавляющем большинстве поддерживает «Антилирику». «Очень много богословов, практически все имамы республики поддержали действия волонтеров этого народного движения. В своих проповедях они подчеркивают, что распространение наркомании пагубно влияет на молодежь, что согласно исламу и нашим традициям употребление наркотиков, также как, и наркосодержащих лекарственных препаратов - это великий грех, харам. Во время каждой пятничной молитвы говорится о поддержке движения «Антилирика» и осуждаются гонения силовиков против волонтеров», - рассказал правозащитник.

Он считает, что мнение богословов имеет большое значения для ингушского общества. «Мне кажется, это серьезный фактор - отношение к этой проблеме представителей духовенства республики и поддержка богословов движения «Антилирика», - добавил Муцольгов.

Духовенство осуждает действия силовиков, арестовавших активистов

Имам Насыр-Кортской мечети Хамзат Чумаков заметил в одной из пятничных проповедей, что даже среди студенток университета есть такие, которые употребляют наркотики. Проповедник считает, что появление наркоманов среди женщин – это очень серьезный «звонок», на который обязаны обратить внимание представители власти Ингушетии». Проблема наркомании настолько серьезно волнует духовенство Ингушетии, что на всех пятничных молитвах во всех мечетях затрагивается эта тема.

Чумаков во время одной из проповедей обратился к находящимся в мечети прихожанам с одним вопросом, сколько времени они уделяют своим сыновьям-подросткам, чем поставил их в затруднительное положение. Проанализировав их ответы, проповедник понял, что для многих отцов слово «воспитание» ассоциируется только со словом «наказание». «Я вас прошу, присматривайте за своими детьми, иначе мы придем к гибели» - предостерег имам прихожан Насыр-Кортской мечети. Фрагменты из пятничных проповедей имама Хамзата Чумакова опубликованы на видеохостинге Youtube.

Имам сельского поселения Алкун Харон Хамхоев считает, что людей, которые занимаются распространением наркотиков, однозначно можно считать врагами ингушского народа. По его глубокому убеждению, активисты движения «Антилирика» делают большую работу, изобличая распространителей всякого зелья, которое губительно влияет на здоровье молодых людей. «То, что силовики, поверив на слово человеку, который был пойман с большим количеством героина, «Лирики», мефедрона, который признался в том, что это его «товар», и вот по доносу этого наркодельца силовики арестовывают волонтеров «Антилирики» и возбуждают уголовное дело - это беспрецедентный случай!» - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Имам рассказал, что он встречался с двумя членами движения «Антилирика». По их словам, они не первый год выявляют наркодельцов, кстати, среди них не только коренные жители Ингушетии, но попадаются и «варяги» из других регионов страны. То, что они правы, ему пришлось убедиться, став свидетелем случая, когда в Назрановский горсуд полицейские доставили молодую женщину для вынесения постановления о сроке содержания ее под стражей. Пока ждали судью, один из полицейский рассказал, что задержали молодую женщину с «посылкой», в которой были наркотики. "Прибыла девушка из Москвы. По дороге от гостиницы до суда она часть наркоты умудрилась выбросить в окно. Пришлось полицейским «браслеты» надеть", - поделился воспоминания Хамхоев.

В ходе беседы с активистами «Антилирики» он узнал, что при задержании, если оказывалось, что парень впервые ввязался в это дело, что он реально напуган и искренне раскаивается, то этот случай не подлежит обнародованию, таких не наказывают, но предупреждают, что если попадется еще раз, то пощады не будет, какие бы обещания не давал. Такие правила у «Антилирики», сказал имам.

Практически все имамы в своих проповедях также осуждают действия сотрудников правоохранительных органов, которые держат под стражей молодых людей, совершенно невиновных в инкриминируемых им преступлениях

По его словам, в пятничной молитве во всех мечетях затрагивается вопросы наркомании. "Практически все имамы в своих проповедях также осуждают действия сотрудников правоохранительных органов, которые держат под стражей молодых людей, совершенно невиновных в инкриминируемых им преступлениях", - добавил он.

Хамхоев сравнил наркоманию со скрытой эпидемией. «Упустишь одного, а он уже успел "заразить" другого, третьего. Конечно, как и болезнь, наркоманию лучше предупредить, чем лечить. И здесь должен отметить, что «Антилирика», когда прощает человека, впервые попавшегося с наркотой, спасает не только этого подростка, но и череду других, для которых и предназначалась партия наркотиков, которая была изъята и сожжена тут же. Волонтеры таким отношением к задержанному дают ему шанс справиться и больше не повторять этой ошибки», - уверен имам.

Село Алкун находится у входа в Ассинское ущелье. Оно небольшое, считая детей и взрослых, здесь живет тысяча человек. «Я всех своих прихожан знаю по именам, знаю, чем молодежь занимается, какие у них проблемы. Да и сельчане все друг про друга знают. Наркоманов у нас нет, это я вполне официально заявляю», - уверен в своих прихожанах имам.

Хамхоев искренне недоумевает по поводу действий республиканских правоохранительных органов, которые, арестовав активистов, ссылаются на показания торговца, да еще обеспечивая его охраной.

Обвинение против активистов построены на показаниях человека, признавшегося в торговле наркотиками

Такой вопрос прямо или косвенно возникает у всех, кто знаком с признательным видео, где задержанный признается, что при его задержании у него для продажи действительно была партия сильнодействующих препаратов, плюс героин, соли и «Лирика». «Судя по записи, такое признательное показание барыга дает не первый раз. Умиляет последняя фраза, сказанная скороговоркой: «Я прошу прощения у всех. Я не прав, больше не буду», - прокомментировал на условиях анонимности видео корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник спецслужб республики.

«Есть подходящая для этого случая русская поговорка: «Черного кобеля не отмоешь добела». Так что я не верю ни одному его слову. Этому субъекту плевать, что от этого зелья, которое он распространяет, погибнут десятки, а то и сотни молодых парней. Для него и для его семейства главное деньги. У этого семейства <...> свои жизненные приоритеты. 6 июля Юсуп Дзуматов – отец задержанного Беслана Дзуматова пришел к отцу [торговца]. «Все в Кантышево знают, что твой сын торгует наркотиками, что он барыга. Он оговорил честных парней, они арестованы. Твой сын преступник, но он на свободе! Почему мы должны терпеть эту несправедливость?» Но хозяин дома стал кричать на старого человека, выгонять со двора. Толкнул, тот упал, ударился головой и умер», - рассказал сотрудник спецслужб.

Пришлось искать сочувствия у родственника, который служит в силовых структурах столицы. Тот откликнулся. Дальше по нисходящей: звонок в СКФО, потом в Ингушетию, там взяли «под козырек» и на ребят срочно состряпали уголовное дело

«Что же касается действий [ингушских силовиков], то они выполняли приказ свыше. Насколько нам известно, в начале барыга пытался найти помощь для «восстановления справедливости» у братьев <...>. Тем было не до него. Тогда пришлось искать сочувствия у родственника, который служит в силовых структурах столицы. Тот откликнулся. Дальше по нисходящей: звонок в СКФО, потом в Ингушетию, там взяли «под козырек» и на ребят срочно состряпали уголовное дело», - поделился он сведениями.

Активисты открыли "ящик Пандоры"

«Когда в Ингушетии появилась «Антилирика» и было понятно, что эта кампания не «однодневка», что за наркоторговцев взялись всерьез и надолго, то я сказал, что ребята открыли "ящик Пандоры" и у них будет много неприятностей», - вспомнил о своих прогнозах историк Тамерлан Ужахов, живущий в Тулузе.

"Вспомните фильм «Крестный отец», какие там страсти разгорались, когда начали делать бизнес на наркотиках. В Ингушетии такого пока нет, но представьте: барыги тихо наживались, травили своих молодых земляков, а тут появляются молодые и несговорчивые и бизнес стал трещать по швам. Сначала наркодельцы пытались найти «подход» к членам «Антилирики». Когда они поняли, что это бесполезное занятие, в ход пошли угрозы. Звонили по телефону с неизвестных номеров. Угрожали не только самому активисту, но и его домашним. В одной семье в Карабулаке после каждого звонка приходилось вызывать матери «скорую». Активисту пришлось покинуть «Антилирику». В августе 2019 года в центре Назрани днем наркоторговец занимался своим бизнесом на глазах у всех. Два волонтера подошли к нему, потребовали прекратить торговлю, а остаток товара отдать им для дальнейшего сожжения. Но в это время к ним подошли трое вооруженных парней и приказали убираться, при этом недвусмысленно поигрывая пистолетом. И это происходило на глазах полицейских", - рассказал Ужахов корреспонденту "Кавказского узла".

"1 июня 2021 года в Малгобеке были обстреляны из травматического оружия глава районного отделения "Антилирики" Магомед Гатагажев и его двоюродный брат. Активисты общественного движения "Антилирика" получили серьезные ранения и были госпитализированы. Стрелявший житель села Сагопши задержан. Как оказалось, он был наркоторговцем. 2 июня 2021 года в Доме культуры сельского поселения Сагопши в Малгобекском районе был сход. Селяне требовали обеспечить охрану активистам «Антилирики» и требовали призвать к ответственности сотрудников полиции, которые знали, что в селе есть наркоторговец, и не принимали никаких мер, чтобы он прекратил заниматься гибельным для молодежи бизнесом. Прошло четыре года, активистов «Антилирики» никто охраной не обеспечил. Какова судьба наркоторговца – неизвестно. В ночь на 17 октября 2022 года житель селения Экажево Магомед Марзаганов после вооруженного покушения на него впал в кому, 30 октября он скончался. По подозрению в нападении были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев. Магомед был мастером спорта по самбо и победителем чемпионатов по греко-римской борьбе. Он один из немногих титулованных чемпионов, кто бесплатно тренировал ребят. Особенно большой популярностью и авторитетом он пользовался у ребят в возрасте 14 лет и старше. Подростки тянулись к ему и верили ему. Он сочувствовал ребятам, которые с чьей-то подачи стали принимать наркотики, и был безжалостен к тем, кто «подсадил» на ту же «Лирику» 15-летнего подростка для того, чтобы потом снабжать его этим зельем. Магомеда эти люди предупреждали: «Не вмешивайся». Угрожали, ведь, теряя клиентов, они теряли деньги, и немалые", - добавил Ужахов.

Наркомания - эпидемия, беда, горе для семьи

Для руководителя движения «Антилирика» Иссы Мальсагова гибель Магомеда Марзаганова была невосполнимая потеря. "Он понимал, что наркомания - эпидемия, беда, горе для семьи. Магомед видел, что гибнет человек, разрушаются семьи. Он не мог быть в роли наблюдателя", - рассказал Исса Мальсагов.

Лидер «Антилирики» и сам подвергся нападению в апреле 2019 года: около его дома была обстреляна машина, в которой он находился. Он возвращался домой и на повороте, при въезде в Яндаре заметил иномарку, следовавшей за ним. «Без номеров. Боковые стекла густо затонированы, лобовое - наполовину. Все это насторожило. Только припарковался, какое-то мгновение. ворота только начали свое плавное движение друг к другу, как из проезжающей машины шквал огня. Успел упасть на пол, вывалиться из салона, успел выстрелить вслед. Я знал, что попал», - вспоминает он.

По его словам, в тот же день поехал в ближайшую автомастерскую, эта машина стояла там. «Огонь прошелся по задним колесам, по багажнику. Узнать, чья машина, для госавтоинспекции не проблема. Наша полиция такие «неинтересные» дела расследует крайне неохотно. Также, как и убийство Магомеда Марзаганова. По словам старшего брата Батыра, за это время сменилось несколько следователей. Хотя в Экажево и так все знают, кто и за что убил Магомеда. Также не является секретом, чем занимается житель селения Сагопши, которому мешали торговать наркотой братья Гатагажевы – активисты «Антилирики», - добавил он.

Ситуация с наркоманией в Ингушетии тревожит

По словам руководителя Ассоциации мусульман Ингушетии Мусы Абадиева, число наркоманов в республике меньше не становится. «Более того, в последние годы случаи смертей молодых людей в расцвете сил от передозировки заметно участились, даже если это и нельзя назвать массовыми случаями. Один за другим открываются всё новые и новые рехабы, что указывает на то, что их услуги пользуются большим спросом», - поделился он наблюдениями с корреспондентом "Кавказского узла".

Он считает, что традиционные институты, безусловно, должны включиться в эту борьбу с наркоманией. «Органы государственной власти, если их ресурсов недостаточно и если они действительно заинтересованы свести к минимуму данную проблему, должны сами проявить инициативу и привлечь общественные силы на борьбу с распространением наркотиков. Важно понимать, что наличие неподконтрольных каким-либо общественным институтам групп, практикующих, даже из благих воспитательных побуждений, самосуд и применение силы могут привести к самым негативным последствиям», - предостерег Абадиев.

«Кроме того, не менее важно установить причины, по которой молодые люди попадают в эти сети, становясь наркоманами или вовлекаясь в наркоторговлю. Не последнюю роль в этом играет и отсутствие экономических перспектив для молодёжи», - добавил он.

