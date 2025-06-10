Лидер "Антилирики" настаивает на невиновности арестованных активистов

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Движение "Антилирика" принципиально против насилия, и арестованные активисты не совершали противозаконных действий, в которых они обвиняются, заявил лидер объединения. Участники"Антилирики" сделали для борьбы с наркоторговлей в Ингушетии больше, чем силовики, указали местные общественные деятели.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Ингушетии отклонил сегодня жалобу адвокатов на арест пятерых активистов движения "Антилирика", арестованных по обвинению в разбоях. Шестой участник движения, которого Магасский райсуд первоначально отправил под домашний арест, сегодня также взят под стражу.

Методы активистов движения "Антилирика", которое декларирует своей целью борьбу с распространением наркотиков в Ингушетии, неоднократно становились предметом дискуссий. Так, в январе 2024 года стало известно, что участники движения избили и похитили наркомана, но Миннац Ингушетии и жители республики высказались в поддержку "Антилирики". После информации об обстреле двух активистов движения "Антилирика" в 2021 году часть пользователей Instagram* указала, что это движение занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками. Полиция не справляется с этой задачей, возразили их оппоненты.

Никто из арестованных участников "Антилирики" не признает себя виновным, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат одного из фигурантов дела Зураб Чаниев. "Ни о каких признательных показаниях не может быть и речи", - заявил он. Адвокат подтвердил, что все обвиняемые арестованы на два месяца, а потерпевшими по делу проходит несколько человек.

Руководитель движения "Антилирика" Иса Мальсагов, выступая на Совете тейпов, также сообщил, что никто из задержанных не признал свою вину. Он заверил, что движение окажет им моральную и юридическую поддержку. "Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эти ребята действовали не из корыстных целей, а для того чтобы избавить наше общество от наркотиков и их распространителей", - заявил он.

Мальсагов назвал беспочвенными утверждения, что его движение пытается подменить институты власти. "Мы никогда не преследовали подобных целей. Мы еще в начале зарождения нашего движения заявляли, что "Антилирика" - не про политику, предвидя провокации недоброжелателей различных мастей", - указал он.

По словам Мальсагова, дело против активистов "не стоит драматизировать". "Эти события связаны с заявлениями на активистов движения со стороны известных в народе наркоторговцев. И раньше против некоторых участников движения уголовные дела возбуждались. Были случаи нарушений ими установленных правил, просьба не делать акцент на этом", - сказал Мальсагов.

По его словам, участники движения принципиально против насильственных методов и вменяемые задержанным действия "к ним не имеют отношения". "Мы не приветствуем насилие: согласно правилам, установленным еще с 2018 года, волонтеры движения не должны переступать границ дозволенного, посягать на имущество, честь и здоровье. В интернете гуляет видео, на котором толпа из десятка человек избивает какого-то барыгу, но, насколько мне известно, никто из задержанных не принимал участия в этом, это были родственники погибших и пострадавших от преступной деятельности этого наркоторговца", - подчеркнул Мальсагов.

Заявление против участников "Антилирики" с обвинениями их в незаконных действиях подал житель Ингушетии Албаков, указал "Кавказскому узлу" ингушский общественный деятель, пожелавший остаться анонимным.

Рамазан Албаков еще летом 2024 года заявил, что активисты движения "Антилирика" похитили его, избили, ограбили и подбросили ему наркотики. Тогда же была опубликована видеозапись с камеры наблюдения в Назрани, датированная вечером 4 апреля: на кадрах около десяти человек в масках напали на мужчину, выходящего из магазина, повалили его на землю и начали избивать, указывала "Фортанга", публикуя видео. Согласно версии Албакова, нападавшие обвинили его в том, что он "сливал людей" в период работы в центре по противодействию экстремизму МВД республики". При этом "Антилирика" в конце мая 2024 года опубликовала видео с избитым Албаковым: тот признавался перед камерой, что продавал наркотические препараты.

“Это все-таки народное движение. Конечно, всегда были люди, кто был им недоволен, я имею в виду правоохранительные органы и власти. Они недовольны, потому что фактически волонтеры "Антилирики" делали ту работу, которые они должны были сделать", - сказал общественный деятель.

Никаким "особым покровительством" со стороны силовиков "Антилирика" не пользовалась, уверен он. "У "Антилирики" были намного более весомые достижения в борьбе с наркоторговлей, чем у отдела по борьбе с наркотиками, хотя ресурсы у них гораздо ограниченнее. Машины, транспорт, - они используют все свое личное. Одни бюджет осваивают, а другие создают общественные движения и за свой счет пытаются навести в своих селах и городах порядок, как-то обезопасить себя, своих детей", - отметил общественный деятель.

В то же время он не исключил, что отдельные участники движения допускали злоупотребления. "Говорят, появлялись какие-то группы, которые не взаимодействовали ни с кем. И в любом случае действия участников "Антилирики" могли вызывать недовольство, когда задевали представителей власти. Например, был инцидент, когда сына депутата, который сам в Росгвардии служит, задержали с наркотиками, есть даже видеоролик об этом в интернете. Естественно, депутату и его родственникам, и Росгвардии это не понравилось. Есть такие, которые пытаются выгораживать "своих". А те, кого уличили, приезжают к родственникам, начинают записывать видео: "Меня избили, задержали незаконно, я оговорил этого и того, я никогда не покупал", - клянется и божится, но веры таким людям нет", - рассказал он.

Активист добавил, что были также случаи наказания задержанных "Антилирикой" их собственными родственниками. "Было несколько раз, что родственники сами вывозили в лес, камеру включали и своего сына или брата на камеру (били) со словами: "Мы не дадим себя позорить, спасибо "Антилирике", что вы поймали его", - подчеркнул общественный деятель.

Жители Ингушетии в целом поддерживают движение, подтвердил другой представитель общественности Ингушетии, член Совета тейпов, также пожелавший остаться анонимным. Он утверждает, что попытки опорочить движение могли предпринимать сами силовики.

"Если у кого-то из силовиков интерес есть (в наркоторговле), они своих агентов туда запускают, в жизни-то мы знаем, как это делается. Своего наркомана запускают, он там свою работу делает, а затем этот же наркоман, у которого ни чести, ни совести, любые показания дает, в которых представитель власти заинтересован", - считает член Совета тейпов.

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