Продажа аэропорта Магаса обеспокоила пользователей соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Ингушетии выставило на продажу за 250 миллионов рублей аэропорт Магаса, указав, что его содержание обходится в 100 миллионов рублей ежегодно, а средств на его развитие нет. Власти могли бы найти деньги на единственный аэропорт республики, возмутились комментаторы в соцсети.

Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества "Международный Аэропорт Магас" им. С.С. Осканова, сообщило правительство Ингушетии.

Власти отметили, что единственный в республике аэропорт "работает в условиях ограниченного трафика — выполняется лишь один регулярный рейс в день по направлению Магас-Москва". "Попытки нарастить количество направлений предпринимались, но давали временный эффект: до 2022 года аэропорт обслуживал рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи и Петрозаводск. Впоследствии из-за изменений на авиационном рынке многие авиакомпании сократили парки самолетов и пересмотрели маршруты, в том числе отказавшись от полетов в ряд региональных аэропортов, включая Магас. Из-за этого аэропорт вновь оказался в сложной экономической ситуации. В настоящее время содержание объекта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 млн рублей ежегодно", - говорится в сообщении. Власти отметили, что за пять лет на поддержку аэропорта было выделено более 400 миллионов рублей.



Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие. "Ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Необходимость в приобретении современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 млн рублей. Также отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Основные активы — взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома — находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды", — отметили власти, заявив, что продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона с начальной ценой 250 млн рублей.

"Кавказский узел" писал, что в частности из аэропорта Магаса отправляются рейсы с паломниками в Мекку.

Это сообщение перепостил Instagram*-канал News_ingushetii, у которого насчитывается 273 тысячи подписчиков. К 20.56 мск запись набрала 77 комментариев.

"На праздники, концерты, на гулянки, строить рестораны, покупать парки деньги есть. А единственный аэропорт содержать денег нет", - возмутился black_angel_oo6.

"На то и нужен бюджет, чтобы содержать такие объекты, чтобы тратить на нужды народа и республики, а не для того, чтобы чиновников кормить", - согласился kartoev_magomed_.

"Железнодорожный вокзал когда будут выставлять на торги?" - спросил пользователь vse_vremenno_06_06.

"Через какое-то время от нашей республики останется лишь одно название, землю отжали, аэропорт продают, про стабильность воды и электричества я вообще молчу, ее нет, медицина застряла на уровне "анальгин от всех болезней", - указал baysarov98.

