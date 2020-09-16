Рашид Майсигов приговорен к трем годам заключения

16 сентября 2020, 12:59

Суд признал виновным ингушского журналиста Рашида Майсигова в хранении наркотиков и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщал "Кавказский узел", суд объявил 7 июля о завершении судебного следствия по делу Майсигова. Защита смогла убедить суд приобщить к делу и исследовать записи осмотра силовиками дома журналиста. 24 июля на три месяца был продлен домашний арест Майсигова, 9 сентября прокурор запросил для журналиста 5 лет колонии.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии в конце марта 2019 года. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакет с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией.

Магасский райсуд назначил наказание Рашиду Майсигову в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима и постановил применить наказание "в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с 16 сентября", сообщил находящийся в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

Часть 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Рашид Майсигов был взят под стражу в зале суда, в срок отбывания наказания также включен арест с 12 июля 2019 года по формату "один день к одному" и содержание с 19 ноября 2019 года под домашним арестом также по формату "один день к одному".

Напомним, на заседании суда 15 сентября Майсигов заявил о своей невиновности, он и его близкие воздержались от комментариев для прессы. Редактор "Фортанги" Изабелла Евлоева уверена, что дело сфабриковано, и предположила, что эпизод с призывом к сепаратизму направлен в основном против нее. По словам журналистки, Майсигова вынудили подписать показания, согласно которым листовки ему прислала Евлоева и поручила их распространять.

Журналист Рашид Майсигов был задержан 12 июля. Силовики в ходе обыска у него дома нашли пакетик с белым порошком и листовки, в которых, по версии следствия, содержались призывы об отделении Ингушетии от России и присоединении к Грузии. 23 января в отношении журналиста было возбуждено дело по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России с использованием средств массовой информации.

По словам адвоката Магомеда Аушева, Рашида Майсигова задержали рано утром 12 июля 2019 года, перед приходом правоохранителей он спал. "В его комнату зашел следователь и подал ему брюки, в которых, как оказалось потом, вдруг был "обнаружен" силовиками весьма приличный пакет с героином", – сказал Аушев. Он добавил, что Майсигов и его родные утверждают, что ранее не видели листовок с призывом об отделении Ингушетии от России и присоединении к Грузии, которые были найдены силовиками в одной из комнат дома. "Как показывает практика, обычно перед обыском в дом заходят вооруженные силовики в масках. <…> За время такой "проверки" обычно и подбрасывается все, что нужно следователям, чтобы были веские причины для задержания человека", – рассказал адвокат.

Юрист правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов уверен, что мотивом для преследования Рашида Майсигова стала его деятельность на портале "Фортанга.ORG" в качестве администратора и корреспондента. "В этом нет никакого сомнения. Не случайно в один день были задержаны главный редактор оппозиционного портала Зарифа Саутиева, которую арестовали на пути в Нальчик, и Рашид, которого арестовали дома. И можно говорить о том, что, безусловно, это была явная атака на свободу слова. В это же время был заблокирован и сам ресурс "Фортанга.ORG", – сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов приведена в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".