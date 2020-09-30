30 сентября 2020, 15:13
Обыск прошел в доме бывшего главы муфтията Ингушетии
Силовики обыскали домовладение бывшего и.о. главы Духовного центра мусульман Ингушетии Магомеда Хаштырова и допросили его, вывезя во Владикавказ, сообщили источники. Руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев счел действия силовиков давлением на муфтият.
Как писал "Кавказский узел", Магомед Хаштыров с апреля обязанности главы Духовного центра мусульман региона, поскольку его непосредственный начальник, муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, умер после заражения коронавирусом. В августе Хаштыров выдвинул свою кандидатуру на пост муфтия, но избран был Иса Хамхоев, ранее в течение 15 лет возглавлявший Духовный центр мусульман Ингушетии.
В частном домовладении Магомеда Хаштырова, который живет в сельском поселении Троицкое Сунженского района, прошли обыски, сообщил один из родственников богослова. "В его доме проведены обыски, затем мы проехали во Владикавказ для дачи показаний следователям", — сказал он.
Родственник Хаштырова предположил, что бывшего и.о. муфтия допрашивают в качестве свидетеля. "Сейчас он находится в управлении следственного комитета", — процитировало слова своего источника в 12.01 мск издание "Ингушетия". Также обыски прошли и у имама селения Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева. Он, как и Хаштыров, вывезен во Владикавказ, говорится в публикации.
Сегодняшняя публикация об обысках у Хаштырова, сделанная на странице The Magas Times в Facebook, сопровождается видео с похожим на автозак автомобилем, припаркованным возле частного домовладения. У машины и во дворе дома видны силовики.
Абадиев также написал, что Магомед Хаштыров уже отпущен силовиками домой. "Уже отпущен", - сообщил Абадиев.
Адвокат Магомед Беков сообщил, что следователи допрашивали Магомеда Хаштырова и имама Адама Малороева о протестах против соглашении о границе между Ингушетией и Чечней. По его словам, во время обысков у Хаштырова и Малороева изъяли компьютеры и телефоны. "Думаю, <...> чтобы не звонили, когда доставляют [к следователю]. Малороев был допрошен в качестве свидетеля по митинговому делу (о столкновениях активистов с силовиками в марте 2019 года. - Прим. "Кавказского узла"). Вопросы были вокруг муфтията, организации работы муфтията, личности муфтия республики Исы Хамхоева. В таком ключе был допрошен и заммуфтия Магомед Хаштыров", — процитировало Бекова "МБХ-медиа".
Беков предположил, что следственные действия связаны с избранием муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. "Никто не ожидал, что Хамхоева изберут. Несколько дней назад прошла информация, что открыли филиал центрального духовного управления мусульман в СКФО. Представителем назначен Ахмед Сагов — <...> авторитета в ингушском обществе у него нет вообще никакого. Вот мне кажется, что все это звенья одной цепи — избрание его вот этим представителем в Ингушетии. Таким образом эту организацию противопоставляют муфтияту и вносят раскол в общество", — приводятся слова адвоката в публикации.
Соглашение о границе с Чечней, подписанное в сентябре 2018 года, спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. 26 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы — в создании экстремистского сообщества. Правозащитный центр "Мемориал" считает лидеров протестов политзаключенными.
Конфликт муфтията с властями Ингушетии начался еще до соглашения о границе. 27 мая 1018 года муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в регионе. В сентябре 2019 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации муфтията. Решение о ликвидации не остановит работу имамов и алимов, сообщил представитель духовенства республики.
Кроме того, в 2019 году силовики проводили выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия и будущего муфтия Абдурахмана Мартазанова. Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" и автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов напрямую связал обыски с противостоянием между Хамхоевым и тогдашним главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Это противостояние сказалось и на обычных мусульманах, отмечал Муцольгов в марте 2018 года в обращении к Путину, которое опубликовал в своем блоге на "Кавказском узле".
Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".