Обыск прошел в доме бывшего главы муфтията Ингушетии

Руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев предположил, что обыски у Хаштырова проведены с целью оказать давление на муфтият. "Вероятнее всего, что это давление на муфтият. Поступает информация, что власти намерены взяться за него и утвердить подконтрольную им организацию", - написал Абадиев в комментарии к другой публикации на странице The Magas Times в Facebook. Руководитель Ассоциации мусульман Ингушетиипредположил, что обыски у Хаштырова проведены с целью оказать давление на муфтият. "Вероятнее всего, что это давление на муфтият. Поступает информация, что власти намерены взяться за него и утвердить подконтрольную им организацию", - написал Абадиев в комментарии к другой публикации на странице The Magas Times в Facebook.

Абадиев также написал, что Магомед Хаштыров уже отпущен силовиками домой. "Уже отпущен", - сообщил Абадиев.

Адвокат Магомед Беков сообщил, что следователи допрашивали Магомеда Хаштырова и имама Адама Малороева о протестах против соглашении о границе между Ингушетией и Чечней. По его словам, во время обысков у Хаштырова и Малороева изъяли компьютеры и телефоны. "Думаю, <...> чтобы не звонили, когда доставляют [к следователю]. Малороев был допрошен в качестве свидетеля по митинговому делу (о столкновениях активистов с силовиками в марте 2019 года. - Прим. "Кавказского узла"). Вопросы были вокруг муфтията, организации работы муфтията, личности муфтия республики Исы Хамхоева. В таком ключе был допрошен и заммуфтия Магомед Хаштыров", — процитировало Бекова "МБХ-медиа".

Беков предположил, что следственные действия связаны с избранием муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. "Никто не ожидал, что Хамхоева изберут. Несколько дней назад прошла информация, что открыли филиал центрального духовного управления мусульман в СКФО. Представителем назначен Ахмед Сагов — <...> авторитета в ингушском обществе у него нет вообще никакого. Вот мне кажется, что все это звенья одной цепи — избрание его вот этим представителем в Ингушетии. Таким образом эту организацию противопоставляют муфтияту и вносят раскол в общество", — приводятся слова адвоката в публикации.

Соглашение о границе с Чечней, подписанное в сентябре 2018 года, спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. 26 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы — в создании экстремистского сообщества. Правозащитный центр "Мемориал" считает лидеров протестов политзаключенными.

Конфликт муфтията с властями Ингушетии начался еще до соглашения о границе. 27 мая 1018 года муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в регионе. В сентябре 2019 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации муфтията. Решение о ликвидации не остановит работу имамов и алимов, сообщил представитель духовенства республики.

Кроме того, в 2019 году силовики проводили выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия и будущего муфтия Абдурахмана Мартазанова. Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" и автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов напрямую связал обыски с противостоянием между Хамхоевым и тогдашним главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Это противостояние сказалось и на обычных мусульманах, отмечал Муцольгов в марте 2018 года в обращении к Путину, которое опубликовал в своем блоге на "Кавказском узле".

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".