Иса Хамхоев вернулся на пост муфтия Ингушетии

10 августа 2020, 16:10

Иса Хамхоев, ранее уже возглавлявший Духовный центр мусульман Ингушетии 15 лет, вновь избран на этот пост после смерти муфтия Абдурахмана Мартазанова от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого тест показал коронавирус. Число родных и близких, присутствовавших на погребении, было ограничено во избежание заражения.

Мартазанов в июле 2019 года сменил на посту муфтия Ису Хамхоева, который возглавлял Духовный центр мусульман Ингушетии с 2004 года, говорится в биографии Исы Хамхоева, размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня в Ингушетии прошли выборы муфтия, переносившиеся на неопределенный срок из-за карантина по коронавирусу. В ходе открытого голосования члены Совета алимов и имамы населенных пунктов избрали муфтием Ису Хамхоева. Срок полномочий муфтия - пять лет. Агитации за ту или иную кандидатуру не было.

С апреля обязанности главы Духовного центра мусульман региона исполнял Магомед Хаштыров, первый заместитель Абдурахмана Мартазанова, сообщил сегодня "Интерфакс".

Иса Хамхоев конфликтовал с Юнус-Беком Евкуровым, который возглавлял Ингушетию в 2008-2019 годах. Они критиковали друг друга, а в декабре 2015 года глава Ингушетии высказал недовольство работой Духовного центра мусульман Ингушетии и ​предложил выборы нового муфтия. Хамхоев в отставку не ушел, его поддержало духовенство. В 2016 году Евкуров начал формальную процедуру ликвидации Духовного центра мусульман. В мае 2018 года муфтият республики постановил отрешить Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников Духовного центра мусульман Ингушетии и имамов в регионе

В 2019 году силовики проводили выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия и будущего муфтия Абдурахмана Мартазанова. Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" и автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов связал обыски с противостоянием между Хамхоевым и Евкуровым. Это противостояние сказалось и на обычных мусульманах, отмечал Муцольгов в марте 2018 года в обращении к Путину, которое опубликовал в своем блоге на "Кавказском узле".

За Ису Хамхоева проголосовали 32 члена Совета алимов и имамов Ингушетии, а за Магомеда Хаштырова - 21. Всего на собрании совета из постоянных 78 членов присутствовали 58 человек, проинформировали "Кавказ.Реалии".

Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов поддержал проведение выборов. "Мое мнение не изменилось: я не ставлю под сомнение право муфтията в рамках своего устава избирать своего руководителя. В дела религии власть лезть не может. Подобные действия, во-первых, незаконны, во-вторых, будоражат население. Последние десять лет население было во взвинченном состоянии", - процитировало Муцольгова издание.