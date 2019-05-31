Задержаны жена и дочь Ахмеда Погорова

31 мая 2019, 16:54

Силовики обыскали московскую квартиру сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и задержали его супругу и дочь, сообщил сын активиста Абубакр.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая силовики после обысков в домах Ахмеда Погорова и его родных в Карабулаке задержали трех родственников Погорова. Один из них, брат Ахмеда Погорова Магомед, был оштрафован за участие в акциях протеста в Магасе, еще двоих отпустили без протоколов.

Обыски в домах Ахмеда Погорова и его родственников проводились и 25 апреля. Сам Погоров отметил, что перед визитом силовиков он призвал власти Ингушетии способствовать освобождению арестованных активистов. 27 апреля Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу об акции протеста в Магасе 27 марта, когда произошли столкновения протестующих с силовиками. 7 апреля Ахмед Погоров выступил с видеообращением, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов. Сам Погоров был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.

Обыск в квартире Ахмеда Погорова в Москве прошел сегодня рано утром, сообщил его сын. "Абубакр, сын Ахмеда Погорова, в этот момент находился в гостях у друга, у которого также прошел обыск. Задержаны супруга и дочь Ахмеда Погорова. В настоящее время Абубакр занимается розыском сестры и матери", - говорится в сообщении на странице "ФортангаORG" в соцсети Facebook.

"По официальной версии, [увезли] на допрос, полагаю", - прокомментировал на своей странице в Facebook задержание близких Погорова правозащитник Руслан Муцольгов.

Абубакр Погоров остался ночевать у друга, заметив за собой слежку. При обыске в этой квартире у него изъяли два телефона, сообщило сегодня "ОВД-Инфо".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации о задержании жены и дочери Ахмеда Погорова.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".