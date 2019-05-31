31 мая 2019, 16:54

Задержаны жена и дочь Ахмеда Погорова

Силовики обыскали московскую квартиру сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и задержали его супругу и дочь, сообщил сын активиста Абубакр.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая силовики после обысков в домах Ахмеда Погорова и его родных в Карабулаке задержали трех родственников Погорова. Один из них, брат Ахмеда Погорова Магомед, был оштрафован за участие в акциях протеста в Магасе, еще двоих отпустили без протоколов.

Обыски в домах Ахмеда Погорова и его родственников проводились и 25 апреля. Сам Погоров отметил, что перед визитом силовиков он призвал власти Ингушетии способствовать освобождению арестованных активистов. 27 апреля Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу об акции протеста в Магасе 27 марта, когда произошли столкновения протестующих с силовиками. 7 апреля Ахмед Погоров выступил с видеообращением, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов. Сам Погоров был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.

Скриншот сообщения о задержании жены и дочери Ахмеда Погорова 31 мая 2019 года, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/312761776309284/?type=3&theaterОбыск в квартире Ахмеда Погорова в Москве прошел сегодня рано утром, сообщил его сын. "Абубакр, сын Ахмеда Погорова, в этот момент находился в гостях у друга, у которого также прошел обыск. Задержаны супруга и дочь Ахмеда Погорова. В настоящее время Абубакр занимается розыском сестры и матери", - говорится в сообщении на странице "ФортангаORG" в соцсети Facebook.

Скриншот комменатрия Руслана Мугольгова по поводу задержания 31 мая 2019 года близких Ахмеда Погорова, https://www.facebook.com/ruslan.mutsolgov/posts/1101269273394573?__xts__%5B0%5D=68.ARCQOd32r_6lZbu5LjBWSAs10HHYzNFL18b8LaQJBWbVXuHUJDsiWXOsicnpcGWwChgF3mWHVwUe1E_QdB90OEvFxfrZfk2-wKWsnqqV1kYdvaD9OAWglsRwUN3JhijcwoJtt-YQeecQlOWiSlvRm-ix6gnSDSsWiga7I67zrvKoDBBVd61qoPU__gZlIbNaMNqQppR7fEU-FBhu2gRfJWG3TQcblqgOx5AH_Si3SPz1RK4lvW5UEYaDHsF9dYHrDtH0QEBYt9eb0VgSKG9pVlOGXdLTPh6u3FNkRZJTaUXWudRRQfYfAA4oeQVQ9TZfzt0MQTMX1CArhr6USgC0SPYf&__tn__=-R"По официальной версии, [увезли] на допрос, полагаю", - прокомментировал на своей странице в Facebook задержание близких Погорова правозащитник Руслан Муцольгов.

Абубакр Погоров остался ночевать у друга, заметив за собой слежку. При обыске в этой квартире у него изъяли два телефона, сообщило сегодня "ОВД-Инфо".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации о задержании жены и дочери Ахмеда Погорова.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики заблокировали въезды на площадь в Магасе", "Участники митинга в Магасе приняли резолюцию", "Митингующие в Магасе потребовали отставки Евкурова".

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