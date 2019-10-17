Здание ЕСПЧ. Фото REUTERS/Vincent Kessler

17 октября 2019, 20:37

Два ингушских активиста пожаловались в ЕСПЧ на преследование из-за протестов

Ингушские активисты Исропил Нальгиев и Багаудин Гагиев подали в Европейский суд по правам человека жалобы на обыски, аресты и штрафы из-за участия в митинге.

Как писал "Кавказский узел", первая жалоба ингушского оппозиционера, арестованного после мартовских митингов в Магасе, была направлена в октябре в ЕСПЧ от имени Ахмеда Барахоева. Он требует признать нарушение своих прав по четырем статьям.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Активисты заявляют о нарушении своих прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, свободу выражения мнения и свободу собраний и объединений (статьи 5, 6, 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека). Интересы заявителей представляют юристы Правозащитного центра «Мемориал».

Исропил Нальгиев в своей жалобе приводит обстоятельства своего задержания 3 апреля. Рано утром в этот день в доме Нальгиева был проведен обыск, у всех членов семьи изъяли мобильные телефоны.

"По словам Нальгиева, правоохранители не представились, не показали удостоверений и постановление об обыске. [...] Нальгиев просил пригласить в качестве понятых соседей, но ему не позволили — в качестве понятых были неизвестные люди, которых силовики привезли с собой. Кроме того, Нальгиеву в грубой форме запретили звонить адвокату, после чего у него отобрали телефон и больше не вернули", - говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Активист отмечает, что его заковали в наручники и увезли из дома на гражданской машине. Родственникам Нальгиева сообщили неверные данные о том, куда его везут. В машине активиста продержали в общей сложности 4 часа, в это время обыск в доме активиста продолжался. Силовики изъяли вещи на общую сумму около 100 тысяч рублей, заставили мать Нальгиева подписать опись изъятого имущества, но копию документа ей не дали.

Самому активисту отказали в вызове адвоката и привлекли к административной ответственности. Нальгиев указывает, что в общей сложности он был лишен свободы в течение 13 часов, и суд впоследствии оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Багаудин Гагиев в своей жалобе утверждает, что не участвовал в несогласованном митинге 27 марта, но приехал на место акции, чтобы уговорить молодежь разойтись. По словам Гагиева, он провел на месте акции 5 минут - поняв, что протестующие не расходятся, он ушел.

Активиста без объяснения причин задержали в его доме утром 11 апреля и доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (действия или бездействие, предусмотренные ч. 5, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). Спустя шесть часов его отправили в Магасский районный суд, который признал Гагиева виновным и арестовал на десять суток, и Верховный суд Ингушетии оставил это решение в силе.

Гагиев жалуется на условия содержания в отделе полиции: по словам активиста, ему в течение целого дня не давали ни еды, ни воды, и он не мог ни сидеть, ни лежать. Активист заявляет, что его задержание и последующий арест «не были необходимым в демократическом обществе».

Задержания активистов описаны в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"ЛГБТ-сеть обратилась в ЕСПЧ от имени убитого жителя Чечни", "ЕСПЧ назначил 400 тысяч евро компенсаций семьям пропавших на Северном Кавказе", "Адвокат пожаловался в ЕСПЧ на пытки силовиков в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 октября 2019, 20:23

  • По жалобе на Грайра Товмасяна возбуждено дело об узурпации власти

    Следствие возбудило уголовное дело об узурпации власти после заявления депутата о нарушениях при вступлении Грайра Товмасяна в должность главы Конституционного суда. Силовики изъяли в Республиканской партии Армении документы о Товмасяне, его близких вызвали в Службу нацбезопасности.

17 октября 2019, 19:53

17 октября 2019, 19:37

17 октября 2019, 19:16

17 октября 2019, 18:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи