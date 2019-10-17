Два ингушских активиста пожаловались в ЕСПЧ на преследование из-за протестов

17 октября 2019, 20:37

Ингушские активисты Исропил Нальгиев и Багаудин Гагиев подали в Европейский суд по правам человека жалобы на обыски, аресты и штрафы из-за участия в митинге.

Как писал "Кавказский узел", первая жалоба ингушского оппозиционера, арестованного после мартовских митингов в Магасе, была направлена в октябре в ЕСПЧ от имени Ахмеда Барахоева. Он требует признать нарушение своих прав по четырем статьям.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Активисты заявляют о нарушении своих прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, свободу выражения мнения и свободу собраний и объединений (статьи 5, 6, 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека). Интересы заявителей представляют юристы Правозащитного центра «Мемориал».

Исропил Нальгиев в своей жалобе приводит обстоятельства своего задержания 3 апреля. Рано утром в этот день в доме Нальгиева был проведен обыск, у всех членов семьи изъяли мобильные телефоны.

"По словам Нальгиева, правоохранители не представились, не показали удостоверений и постановление об обыске. [...] Нальгиев просил пригласить в качестве понятых соседей, но ему не позволили — в качестве понятых были неизвестные люди, которых силовики привезли с собой. Кроме того, Нальгиеву в грубой форме запретили звонить адвокату, после чего у него отобрали телефон и больше не вернули", - говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Активист отмечает, что его заковали в наручники и увезли из дома на гражданской машине. Родственникам Нальгиева сообщили неверные данные о том, куда его везут. В машине активиста продержали в общей сложности 4 часа, в это время обыск в доме активиста продолжался. Силовики изъяли вещи на общую сумму около 100 тысяч рублей, заставили мать Нальгиева подписать опись изъятого имущества, но копию документа ей не дали.

Самому активисту отказали в вызове адвоката и привлекли к административной ответственности. Нальгиев указывает, что в общей сложности он был лишен свободы в течение 13 часов, и суд впоследствии оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Багаудин Гагиев в своей жалобе утверждает, что не участвовал в несогласованном митинге 27 марта, но приехал на место акции, чтобы уговорить молодежь разойтись. По словам Гагиева, он провел на месте акции 5 минут - поняв, что протестующие не расходятся, он ушел.

Активиста без объяснения причин задержали в его доме утром 11 апреля и доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (действия или бездействие, предусмотренные ч. 5, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). Спустя шесть часов его отправили в Магасский районный суд, который признал Гагиева виновным и арестовал на десять суток, и Верховный суд Ингушетии оставил это решение в силе.

Гагиев жалуется на условия содержания в отделе полиции: по словам активиста, ему в течение целого дня не давали ни еды, ни воды, и он не мог ни сидеть, ни лежать. Активист заявляет, что его задержание и последующий арест «не были необходимым в демократическом обществе».

Задержания активистов описаны в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".