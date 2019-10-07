Сизо Нальчика. Фото: пресс-служба УФСИН России по КБР http://07.fsin.su

07 октября 2019, 17:33

Адвокаты пожаловались на запрет видеться с ингушскими активистами в СИЗО

Сотрудники изолятора в Нальчике отказываются пускать адвокатов к содержащимся там ингушским активистам. Отказы даются со ссылкой на список тех юристов, кому разрешено посещать СИЗО, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля в Ингушетии начались аресты противников соглашения о чечено-ингушской границе, участвовавших в акциях протеста в Магасе в конце марта. Им предъявляют обвинения в столкновении с силовиками после того, как участники санкционированного митинга решили продлить его без разрешения властей. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Все участники мартовских протестов в Магасе содержатся под арестом за пределами Ингушетии: в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольском крае. Адвокаты активистов неоднократно протестовали против того, что их подзащитных вывезли в другие регионы.

"В Нальчикском СИЗО к арестованным по митинговому делу в Ингушетии массово не допускают адвокатов", - написал сегодня на своей странице в Twitter адвокат Калой Ахильгов. По его словам, сотрудники ФСИН указывают при этом на некий список, подготовленный следствием.

Скриншот сообщения Калоя Ахильгова о запрете на свидания с ингушскими активистами в СИЗО Нальчика, https://twitter.com/akaloy/status/1181142785044500480Адвокат Магомед Абубакаров сообщил, что в нальчикском СИЗО к активисту Бараху Чемурзиеву не пустили адвоката Аслана Базиева, а к активисту Джахару Алиеву - адвоката Рамзана Узуева. Отказ был дан со ссылкой на некое распоряжение следствия, отметил Абубакаров. "Этот документ не несет никакой законной силы, однако сотрудники СИЗО все равно ему следуют. При этом следователь отказывается разговаривать с адвокатами. Никто из них никогда его не видел и даже не разговаривал [с ним] по телефону", - процитировало Абубакарова "МБХ-медиа".

Ранее, 2 октября, адвокат Фатима Урусова сообщила, что ее и ее коллегу Магомеда Бекова не пустили в СИЗО к ингушской активистке Зарифе Саутиевой. "[Следователь] написал письмо главе СИЗО, в котором говорится, что руководство СИЗО не должно пускать адвокатов иных, кроме указанных в списке. В этом списке меня нет", - приводятся слова Урусовой в публикации издания от 2 октября.

На сайтах управления Следкома по Кабардино-Балкарии и регионального УФСИН к 17.30 мск 7 октября не появилось комментариев относительно этих заявлений адвокатов.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики провели обыски у родственницы Ахмеда Погорова", "Защита Саутиевой раскритиковала показания секретного свидетеля", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей".

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