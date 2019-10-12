Адвокат не допущен в СИЗО Нальчика к Саутиевой

12 октября 2019, 17:43

Администрация СИЗО Нальчика не пустила 10 и 11 октября к Зарифе Саутиевой адвоката Фатиму Урусову, сообщил ее коллега Билан Дзугаев. По его словам, в связи с этим готовятся жалобы.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, и с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок содержания активистки под стражей, отказавшись освободить ее под залог. 9 октября Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию адвокатов Саутиевой на решение ессентукского суда.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля Правозащитный центр "Мемориал", который признал Саутиеву политзаключенной.

О том, что Фатима Урусова не была допущена к Зарифе Саутиевой, сообщил адвокат активистки Билан Дзугаев в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

«Адвокат Фатима Урусова пыталась вчера и сегодня попасть на свидание к Зарифе Саутиевой. Однако администрация СИЗО-1 г. Нальчик ее не пропустила, несмотря на то, что закон прямо указывает, что адвоката обязаны пропустить при наличии удостоверения и ордера. Готовятся соответствующие жалобы», - написал 11 октября Билан Дзугаев.

Отметим, что 7 октября адвокаты арестованных ингушских активистов пожаловались на запрет видеться с подзащитными в СИЗО. Отказы даются со ссылкой на список тех юристов, кому разрешено посещать СИЗО, заявили адвокаты. Урусова попала в число недопущенных защитников. 9 октября она заявила корреспонденту "Кавказского узла", что написала в связи с этим жалобу в прокуратуру КБР и МВД.

Сегодня ровно три месяца со дня задержания Зарифы Саутиевой, обратила внимание на своей странице в Facebook жительница Экажево Асинат Овшен. «Сегодня, 12 октября ровно 3 месяца со дня задержания Зарифы Саутиевой. Три месяца наша сестра находится под стражей по надуманным обвинениям. Три месяца», - написала она, снабдив свою запись хештегом #ОТПУСКАЙ.

Напомним, с конца сентября в соцсетях проводится флешмоб в поддержку ингушской активистки - пользователи публикуют видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой.