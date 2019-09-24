Силовики сорвали пикет сестер ингушской активистки Саутиевой

24 сентября 2019, 14:03

Силовики не предъявили обвинений двум пожилым сестрам арестованной ингушской активистки Зарифы Саутиевой после того, как задержали их во время акции протеста, сообщил адвокат Билан Дзугаев. Одна из сестер вышла на пикет на площадь с требованием освободить Саутиеву.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля по делу о насилии на митинге в Магасе. С 15 июля она находилась под арестом в Нальчике. Саутиева жаловалась суду на условия в СИЗО. Срок ее ареста продлен до 11 декабря. Обвинение недостаточно аргументировало версию о том, что Саутиева, выйдя из СИЗО, может скрыться от следствия, прокомментировал адвокат решение продлить арест ингушской активистки.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

Сестер ингушской активистки Зарифы Саутивой отпустили после задержания на акции протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Саутиевой Билан Дзугаев.

«Сестру Зарифы Саутиевой, которая стояла с пикетом у Башни Согласия, забрали неизвестные лица, по всей видимости (силовики)», - написал сегодня около 10.00 мск на своей странице в Facebook адвокат Дзугаев.

В публикации адвоката был размещен скриншот видео, опубликованного онлайн в Instagram пользователя под ником _.aset.006, на котором изображена участница акции с плакатом в руках с надписью: «Свободу Зарифе Саутиевой».

Спустя час адвокат сообщил, что задержали обеих пожилых сестер Саутиевой, одна из которых больна онкологией. Дзугаев также отметил, что сестер отвезли в отдел полиции в Магасе, хотя в дежурной части ему не подтвердили эту информацию. Самого адвоката в отдел полиции также не пустили.

«Сестер отпустили домой. Протокол составлять не стали», - написал Дзугаев около 13.00 мск.

Информацию о задержании сестер Зарифы Саутивой во время проведения акции протеста подтвердила и ингушская журналистка Изабелла Евлоева.

"К женщинам подошли люди в гражданской одежде и, не предъявив каких-либо документов, увезли их в неизвестном направлении», - написала сегодня около 13.00 Евлоева на своей странице в Facebook.

В августе 27 активистов, арестованных после мартовского митинга в Магасе, попросили врио главы Ингушетии поспособствовать освобождению оппозиционерки Саутиевой из-под стражи в Нальчике.

Напомним, аресты активистов начались в Ингушетии с начала апреля. Правоохранители предъявляют им обвинения в связи со стычками местных жителей с силовиками, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили акцию на площади в Магасе, начавшуюся 26 марта. Согласно подсчетам "Кавказского узла",по состоянию на 31 мая, не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".