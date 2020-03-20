Председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов. Кадр из видео пользователя Совет тейпов ингушского народа https://www.youtube.com/watch?v=OKp3UuBZ1jk

20 марта 2020, 21:32

Малсаг Ужахов оставлен под стражей

Суд на Ставрополье продлил до 19 апреля срок ареста участнику митинга в Магасе Малсагу Ужахову.

Как сообщал "Кавказский узел", Малсаг Ужахов обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. После митинга 26 марта 2019 года он был оштрафован на 150 тысяч рублей, хотя не являлся организатором акции протеста. В феврале защита добилась снижения суммы штрафа до 10 тысяч рублей.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Подсудимый и защита просили сегодня суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд согласился с ходатайством следствия, сообщил адвокат Джабраил Куриев корреспонденту "Кавказского узла".

Скриншот публикации о заседании по делу Малсага Ужахова, https://web.telegram.org/#/im?p=@fortangaorg"В ходатайстве о продлении срока содержания под стражей следователь сослался на два основания - необходимость получения экспертного заключения и необходимость ознакомления подсудимого и его защиты с материалами уголовного дела. Я обратил внимание суда на следующее: как следователи могут истребовать экспертное заключение, если Малсагу Ужахову уже вручено уведомление об окончании следствия?" - рассказал он.

В ходе заседания защита Ужахова добилась решения о его медобследовании, сообщил сегодня Telegram-канал "Фортанга". "Суд обязал руководителя следственной группы обследовать Ужахова с целью выяснить, ухудшилось ли его состояние за время содержания под стражей", - приводятся в публикации слова Джабраила Куриева.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и других лидеров протестов в Ингушетии политзаключенными. 19 и 20 марта трем из них - Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, и Ахмеду Барахоева - продлили срок ареста до 11 апреля. В октябре 2019 года адвокаты Барахоева подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также свободы собраний.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Зарифа Саутиева заявила об отсутствии доказательств у следствия", "Ингушский активист Кациев получил 21 месяц колонии", "Ингушский активист Магомед Оздоев освобожден из колонии"

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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