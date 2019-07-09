Суд продлил арест Исмаилу Нальгиеву

09 июля 2019, 18:24

Координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев останется под арестом в Нальчике до 25 сентября, решил суд. Следователь никак не обосновал просьбу о продлении ареста, заявил адвокат активиста Андрей Сабинин.

Как сообщал "Кавказский узел", Исмаила Нальгиева задержали 8 мая в аэропорту Минска, откуда он планировал вылететь в Чехию. Активисту вменили административное правонарушение, но суд в Минске не состоялся, поскольку было принято решение о его экстрадиции в Россию. 11 мая Нальгиев был доставлен в Нальчик. По словам адвоката Андрея Сабинина, его подзащитный отрицает свою вину и отказывается давать показания.

Сегодня Нальчикский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Нальгиеву срока ареста до 25 сентября, сообщил адвокат Андрей Сабинин. "Никаких доказательств следствием в суд не представлено со ссылкой на то, что «содержание данных не подлежит разглашению в интересах следствия» до момента его окончания. Не обошлось и без анонимных крыс (их называют «свидетель под прикрытием»). Пришлось напомнить суду, что нельзя верить на слово следователю, а доказательства оценивать при их наличии. Только какой суд это останавливало? Продлил", - написал Сабинин в своем Telegram-канале.

На сайте Нальчикского горсуда по состоянию на 18:24 мск 9 июля нет информации о продлении ареста Исмаилу Нальгиеву.

Как и ряд других активистов, Нальгиев обвинен в нападении на силовиков во время митинга в Магасе 27 марта. В тот день силовики пытались разогнать митингующих, поскольку протестная акция была согласована только на 26 марта. Со 2 по 11 апреля в связи с этими событиями были задержаны 40 человек, информация о последующих задержаниях отслеживается в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Как и еще четверо лидеров протестов, Исмаил Нальгиев признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным.

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