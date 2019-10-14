Силовики пришли с обыском к ингушскому активисту Султыгову

14 октября 2019, 14:06

Обыск в доме сопредседателя движения "Мехк-Кхел" Сараждина Султыгова связан с его общественной деятельностью, предположил ингушский активист Муса Абадиев.

Об обыске у Султыгова сообщил глава Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

"Поводом для обыска у Сараждина Султыгова стала поступившая информация о возвращении его сына Руслана, который погиб в 2015 году", - написал Абадиев на своей странице в Facebook, уточнив, что Султыгов доставлен в Управление ФСБ в Магасе.

Силовики, которые начали обыск у Султыгова в Назрани, обосновали свои действия информацией, что сын активиста вернулся из Сирии и находится в доме отца, уточнил Муса Абадиев. "В связи с информацией, что его сын воскрес, провели обыск... Реальная причина - его общественная деятельность", - приводит слова Абадиева "МБХ медиа".

Обыск в доме Сараждина Султыгова проходит "уже несколько часов", говорится в сообщении, размещенном в 12.30 мск в Telegram-канале "ФортангаORG".

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года Сараждин Султыгов был оштрафован после акции протеста в Сунже. Суд признал его, как и других ингушских активистов, нарушителем порядка проведения митинга.

Акции протеста в Ингушетии начались после того, как 26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между двумя регионами. В марте протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских акций не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация об этих событиях и их последствиях опубликована в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Напомним, что 11 октября в анонимных Telegram-каналах, связанных с силовиками, появилась информация о задержании находящегося в розыске сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа, бывшего главы МВД Ингушетии Ахмеда Погорова. Правоохранители нашли Погорова в его родовом доме в Карабулаке и провели "целую операцию с использованием силовых подразделений" для его задержания, сообщил в тот же день со ссылкой на собственный источник "Коммерсант".

На следующий день, 12 октября, адвокат Магомед Беков и активистка Изабелла Евлоева опровергли информацию о задержании Погорова. Запуская информацию о задержании активиста, силовики пытаются выйти на него, предположила Евлоева.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".