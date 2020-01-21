Мусе Мальсагову предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества

21 января 2020, 16:23

Участник митинга в Магасе Муса Мальсагов стал восьмым обвиняемым по делу об экстремистском сообществе. Обвинение предъявлено с процессуальным нарушением, заявил адвокат Магомед Беков.

Как писал "Кавказский узел", в январе Ахмеду Барахоеву и Малсагу Ужахову было предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, а активистам Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву, Зарифе Саутиевой и Багаудину Хаутиеву - в участии в этом сообществе.

Правозащитники заявили, что будут отстаивать интересы ингушских активистов вплоть до ЕСПЧ, а "Мемориал" призвал прекратить их уголовное преследование. Защита указала на то, что Ужахову и Чемурзиеву не разъяснены обвинения в экстремизме. Следствие не разобралось, имеют ли факты из дела отношение к каждому из его фигурантов, считает глава представительства "Мемориала" в Назрани Тимур Акиев. Правозащитный центр "Мемориал" признал Мусу Мальсагова, Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева и Зарифу Саутиеву политзаключенными.

Мусе Мальсагову предъявили обвинения вчера, 20 января, в СИЗО во Владикавказе, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков. По его словам, обвинение предъявлено и Ахмеду Погорову. "Муса Мальсагов – последний из этой «восьмерки», кого обвинили по статье 282.1 ("Организация экстремистского сообщества")", - отметил Беков.

По его словам, в тот же день Мальсагову предъявили обвинение и по части 2 статьи 318 УК ("Организация применения насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Следствие допустило нарушение, заявил адвокат. "Согласно статье 172 УПК РФ, обвинение предъявляется не позднее трех суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Заметив это, следователь сообщил, что он желает заменить первый лист с датой 20 января, на что я возразил, так как постановление вынесено и подписано 15 января", - написал Беков 20 января на своей странице в Facebook.

Беков добавил, что после этого следователь прервал допрос и покинул кабинет. Поговорив по телефону, следователь сообщил, что заменит первый лист постановления. Адвокат вновь выступил против и потребовал отразить это в протоколе допроса. "Вместо того, чтобы вынести новое постановление от 20 января 2020 года, он распечатал первый лист постановления с другой датой", - возмутился Магомед Беков.

Он также добавил, что в постановлении описываются протесты в Ингушетии в октябре 2018 и марте 2019 годов, без конкретизации, в чем состояли преступные действия Мальсагова.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

К 16.23 мск 21 января публикация Бекова собрала 32 "лайка" и 15 комментариев.

Преследование ингушских активистов ведется с целью отвлечь внимание общества от причины протестов - соглашения о чечено-ингушской границе, считает Елена Севрюкова. "Цель одна - закрыть. И закрыть надолго. Все ясно как божий день: сейчас у людей все мысли - о них, а если их освободят, то на первое место снова встанет вопрос о законности Соглашения.", - написала она в комментарии на странице Магомеда Бекова.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Соглашение вызвало серьезные протесты по всей Ингушетии, говорится в справке "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Этим власть наказывает не [только] заключенных, а все гражданское российское общество, тем самым предупреждая о недопустимости любого сопротивления любым решениям власти. И неважно, кто и на какой срок окажется за решеткой - важно, чтобы общество, как стадо, знало свое место в стойле", - полагает другой комментатор, Муслим Аушев.

Информация о задержаниях активистов размещается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".