Багаудин Хаутиев стал шестым обвиняемым по делу об экстремистском сообществе

17 января 2020, 23:59

Следствие предъявило сегодня участнику митинга в Магасе Багаудину Хаутиеву обвинение в участии в экстремистском сообществе, которое, по мнению силовиков, создано лидерами протестов в Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", Ахмеду Барахоеву и Малсагу Ужахову предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, а активистам Бараху Чемурзиеву, Исмаилу Нальгиеву и Зарифе Саутиевой - в участии в этом сообществе. Правозащитники заявили, что будут отстаивать интересы ингушских активистов вплоть до ЕСПЧ, а "Мемориал" призвал прекратить их уголовное преследование. Подозреваемым в создании экстремистского сообщества также является Муса Мальсагов, а в участии в таком сообществе - Ахмед Погоров.

Следствие известило сегодня Багаудина Хаутиева, что он также находится в статусе обвиняемого по еще одной статье, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Аральбек Думанишев. "Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе", - сказал он.

Ранее, 16 января, следователи отказались зачитать Бараху Чемурзиеву обвинительное заключение, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Абубакаров. "Следователи положили постановление на стол без разъяснений прав с учетом нового предъявленного обвинения", - заявил адвокат.

Ранее адвокат Билан Дзугаев, защищающий Зарифу Саутиеву, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что по новому уголовному делу "никакой конкретики у следствия нет". "Обвинение размыто, не конкретизировано, в нем содержатся только общие формулировки и дежурные фразы", - прокомментировал адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. С декабря 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры восьми обвиняемым.

Информация о задержаниях активистов публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".