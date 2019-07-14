Сайт "Фортанги" заблокирован на фоне новых задержаний ингушских активистов

14 июля 2019, 22:32

Блокирование Роскомнадзором сайта "Фортанга", который освещает протесты в Ингушетии, задержание журналиста Рашида Майсигова и активистки Зарифы Саутиевой являются звеньями одной цепи, заявило сегодня издание в своем Telegram-канале. Для возвращения в Ингушетию мира и спокойствия власти республики должны немедленно освободить всех задержанных активистов, новые задержания приведут к обострению противостояния, уверены правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова. По словам матери журналиста, силовики нашли у него в доме пакетик с белым порошком, а также кипу "листовок про Грузию". Сотрудники правоохранительных органов пытали задержанного ингушского журналиста Рашида Майсигова током, заявил его адвокат Магомед Аушев.

12 июля силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик. Ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил адвокат. Саутиева стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии. Уголовное преследование Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии".

"Фортанга" сообщила о блокировке своего сайта (fortanga.org) сегодня в 00.57 мск на канале в Telegram.

"Картина происходящего в последнее время проясняется. Мы подошли к пику противостояния [...] журналистов различными методами нейтрализовали, а сайт заблокировали решением Роскомнадзора России", - говорится в сообщении.

Издание считает, что блокирование сайта связано с освещением акций протеста в Ингушетии, которое стало причиной задержания журналиста Рашида Майсигова и Зарифы Саутиевой, а также спровоцировало угрозы в адрес семьи журналистки Изабеллы Евлоевой, "которая с самого начала освещала протесты".

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, часть активистов были оштрафованы, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Сайт "Фортанги" был заблокирован по решению Батайского городского суда Ростовской области. "Выяснилось, что причиной блокировки сайта было стихотворение, оставленное одним из пользователей в комментариях, которое, вероятно, и было признано Батайским городским судом экстремистским еще в 2013 году. Мы удалили этот комментарий и направили в Роскомнадзор уведомление об этом для исключения сайта из реестра", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале сайта в 16.14 мск.

При этом сайт утверждает, что "РКН заблокировал Fortanga.org без предупреждения".

В реестре Роскомнадзора сказано, что сайт заблокирован в рамках дела 2−2933/2013. Согласно решению суда, речь шла о странице в социальной сети "ВКонтакте", на которой были обнаружены экстремистские материалы, ограничить доступ к станице требовал прокурор Батайска, сообщило сегодня "МБХ медиа".

Отмечается также, что из самого решения от 29 ноября 2013 года изъяты данные о том, адрес какой страницы подлежит блокировке.

Отметим, по состоянию на 22.45 мск, сайт Fortanga.org на территории России недоступен. На сайте Роскомнадзора нет комментариев относительно блокировки сайта "Фортанги".

Для возвращения в Ингушетию мира и спокойствия врио главы республики Махмуд-Али Калиматову "необходимо в первую очередь освободить всех необоснованно задержанных участников протестного движения и массовых акций", считает председатель Координационного совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

"Такой шанс дается один раз в жизни, и самым правильным будет именно воспользоваться им, а не игнорировать его. У тебя есть возможность доказать, что ты не воюешь со стариками и женщинами, что не стоишь на стороне лжи, лицемерия и несправедливости", - написал он сегодня в своем блоге на "Кавказском узле".

Муцольгов также призвал Калиматова "вернуть народу украденное право прямых выборов главы республики, назначив выборы на ближайшее время, и наложить мораторий на Соглашение по изменению границ".

Очередные задержания могут спровоцировать новые протестные митинги в Ингушетии, считает лидер Общественного комитета защиты ингушских политзаключённых Хава Хазбиева.

"Если в ближайшее время власти не выпустят, по сути, незаконно задержанных, людям ничего не останется, как снова выходить на улицы. Сейчас активисты стараются прийти к единому решению относительно того, как действовать. На этот раз основным требованием определённо станет немедленное освобождение Зарифы Саутиевой и всех остальных заключённых. Ситуация очень сложная, поскольку на сегодня не осталось даже площадки, где люди могут безопасно собраться", - привел сегодня слова Хазбиевой журнал "Город 812" на своем сайте.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".