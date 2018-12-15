Ингушские активистки заявили об увольнении по политическим мотивам

15 декабря 2018, 00:50

Участницы акций протеста против соглашения о границе Ингушетии и Чечни Анжела Матиева и Зарифа Саутиева уволены с работы. Обе активистки 14 декабря связали увольнение со своей политической позицией и давлением властей на своих бывших руководителей.

Как писал "Кавказский узел", с 4 по 17 октября в столице Ингушетии проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней, участники которой требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. Информация об этой и других акциях протеста собрана в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Активистка Анжела Матиева, выступавшая против соглашения о границе с Чечней, заявила 14 декабря об увольнении с работы. По словам Матиевой, руководство республики оказывало давление на ее начальника, и тот в конечном итоге подписал приказ о ее увольнении по причине прогула - отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня. Копию приказа об увольнении Матиева, работавшая в ОАО "Ингушнефть" - дочерней компании "Роснефти", предоставила корреспонденту "Кавказского узла".

Основанием для увольнения по части 6 статьи 8 Трудового кодекса России в приказе назван "акт об отсутствии на корпоративном обучении (семинаре-совещании руководителей подразделений) ПАО "НК "Роснефть". Как утверждает Матиева, она предоставляла руководству медицинские документы, оправдывающие ее отсутствие на корпоративном обучении в указанный день, 26 октября.

Анжела Матиева получила приказ об увольнении 13 декабря, а до этого об увольнении по причине сокращения штата было объявлено другой активной участнице акций протеста в Магасе - заместителю директора Музея-мемориала жертвам политических репрессий Зарифе Саутиевой, говорится в сообщении Telegram-канала "ФортангаORG" от 14 декабря.

"Я написала объяснительную, приложила справки, что 26 октября я весь день провела у врачей, проходила обследования. Вчера (13 декабря) утром я отдала объяснительную в канцелярию, ее в срочном порядке рассмотрели юристы – наши и из московского офиса. Они вынесли заключение: "Оснований для увольнения нет". Однако [генеральный директор] наложил на это заключение резолюцию и выпустил приказ о моем увольнении", - приводит 14 декабря слова активистки "Кавказ. Реалии".

Матиева с 2012 года возглавляет в "Ингушнефти" социальный отдел, а также является председателем профсоюза, отмечает издание.

Активистке Саутиевой сообщили о сокращении



Зарифа Саутиева, которую руководство уведомило о сокращении штата, также связывает свое увольнение с политическими причинами. По ее информации, руководство республики оказывало давление на главу министерства культуры, которому подведомственен Музей-мемориал жертвам политических репрессий.

"Из Минкультуры пришел соответствующий приказ в середине ноября – и вот, они якобы уведомили меня за два месяца, как это положено по закону. Хотя даже сейчас официально меня никто не уведомлял, я же должна расписаться. Это все незаконно, не соблюдена процедура", - приводит слова Саутиевой 14 декабря "Кавказ. Реалии".

Согласно копии приказа Минкультуры, опубликованной изданием, должность Саутиевой - заместитель директора по научной работе - с 16 января 2019 года будет исключена из штатного расписания "в целях рационализации штатной структуры ГКУ "Мемориальный комплекс жертвам репрессий". Приказ датирован 14 ноября.

И Матиева, и Саутиева утверждают, что столкнулись с давлением со стороны руководства еще в октябре, когда начали участвовать в акциях протеста. Обе уволенные активистки выразили готовность добиваться восстановления на работе в судебном порядке.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".