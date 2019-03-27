Протестующие перекрыли трассу "Кавказ" в Ингушетии

27 марта 2019, 13:20

Участники митинга в Магасе собрались на въезде в Назрань, заблокировав федеральную трассу. Активисты призвали протестующих освободить дорогу.

Как писал "Кавказский узел", жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что сегодня утром привело к стычкам с силовиками. После того как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, активисты убедили своих сторонников прекратить акцию протеста.

Митинг против закона о референдуме Ингушетии вылился 26 марта в акцию с требованием отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Участники митинга, которые покинули площадь в Магасе, собрались на пересечении федеральной трассы "Кавказ" и автодороги Экажево – Назрань, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Долаково Исмаил Манкиев.

По его словам, сейчас туда на своих машинах направляются жители сел Кантышево, Долаково и населённых пунктов Малгобекского района.

По оценке руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, в районе "Экажевского круга" на федеральной трассе собрались "тысячи человек", из-за чего трасса оказалась перекрытой. "Со стороны Назрани образовался огромный затор из автомобилей, которые не могут проехать в сторону федеральной трассы", - написал правозащитник в 11.50 мск в своем блоге на "Кавказском узле".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", "Экажевский круг", обозначенный как достопримечательность, находится на трассе "Кавказ" вблизи въезда в Назрань, в 4,5 километра от центра Магаса.

Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров призвали собравшихся разойтись, уточнил Магомед Муцольгов.

Магомед Муцольгов участвовал в акциях протеста ингушских активистов, а 26 марта вместе с митингующими находился на площади в Магасе, рассказывая об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

Telegram-канал "Фортанга ORG" опубликовал видео, на котором видны сотни собравшихся на дороге людей, и Ахмет Погоров убеждает их пойти в мечеть. "Сегодня против нас два штурма сделали... Эти штурмы показали, кто хозяин в этой республике - мы, народ!.. Мы сделаем намаз, там, в Назрани, уже обсудим", - сказал Погоров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". "Правильно Ахмет говорит! Пойдёмте в мечеть!" – отреагировали в толпе.

В Магасе остались около 300 участников протестной акции, в основном пожилые люди, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель реготделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. "К новому месту проведения протестного митинга направились члены общественной организации "Опора Ингушетии", - сказал он, уточнив, что активисты "делают все возможное, чтобы предотвратить кровопролитие".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".