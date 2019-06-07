07 июня 2019, 23:03

Ингушская активистка оштрафована за участие в митинге

Суд назначил сегодня десять тысяч рублей штрафа Анжеле Матиевой, участнице октябрьского митинга в Магасе против соглашения о чечено-ингушской границе. Доказательством вины Матиевой стало видео, на котором она появляется среди убирающих мусор активистов, сообщила активистка Изабелла Евлоева.

Как писал "Кавказский узел", Анжела Матиева после участия в акции протеста против соглашения о границе с Чечней была в декабре 2018 года уволена из компании "Ингушнефть" (дочерней компании "Роснефть"). По мнению Матиевой, она лишилась работы по политическим мотивам. Суд отказался восстановить ее в должности.

Сегодня суд признал Матиеву виновной по административной статье 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ей 10 тысяч рублей штрафа, информировало интернет-издание ингушских активистов "Фортанга".

Скриншот видео, снятого Изабеллы Евлоевой на митинге в Магасе 6 октября 2018 года, https://www.instagram.com/p/BolNeIgDd34/?igshid=gg05zgbdu3t0&fbclid=IwAR0GrETzuukl5GOTzDUqwL5OgmIjLdMPWVDUlgw2LMZ-AjdApz7vx5yOIIEПо другой статье, о неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, Матиева была оправдана ввиду незначительности правонарушения. Как пояснила Матиева, во время акции, посвященной Международному дню защиты детей, она отказалась пройти с полицейским в отделение. "Я предложила ему поговорить на месте и он согласился. <...> мы с ним проговорили. Кроме этого, я была с маленькими племянниками, и не могла оставить их, чтобы пройти в отделение", – процитировало Матиеву издание. Название суда, вынесшего решение, в сообщении не указано.

Активистка Изабелла Евлоева сообщила, что доказательством вины Матиевой по ст. 20.2 стал ролик об октябрьском митинге в Магасе. "Ролик выложен у меня в Instagram, в нем на несколько секунд появляется Анжела. Привлекли. За участие. В митинге. Проходившем. Восемь месяцев. Назад", - написала сегодня Евлоева на своей странице в Facebook.

На видео, указанном Евлоевой, активисты собирают в пакеты мусор и грузят его на автомобиль. Закадровый голос поясняет, что активисты очень организованны и следят за чистотой на площади.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Звонок Путина Евкурову не прояснил отношение Кремля к событиям в Ингушетии".

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