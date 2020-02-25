Суд назначил ингушскому активисту Дугиеву 14 месяцев колонии

25 февраля 2020, 21:16

Железноводский горсуд приговорил Ибрагима Дугиева к одному году и двум месяцам колонии-поселения за нападение на росгвардейца во время митинга в Магасе. Сегодня же из СИЗО освобожден осужденный ранее активист Мустафа Вышегуров.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Дугиев был задержан 9 апреля 2019 года. Проведя полгода в СИЗО, он решением Верховного суда Кабардино-Балкарии был переведен под домашний арест, став первым освобожденным из-под стражи участником мартовских протестов. Его дело рассматривает Железноводский горсуд. На заседании суда 11 февраля Дугиев признал вину в нападении на росгвардейца, заявив, что не руководствовался политическими мотивами, а вступился за женщин и стариков. Представитель прокуратуры предложил приговорить Дугиева к году заключения.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Дугиев осужден за применение силы к росгвардейцу в Магасе

На сегодняшнем заседании суда по делу Ибрагима Дугиева присутствовали адвокат Висит Цороев, сотрудник прокуратуры, братья, сестры и другие родственники и односельчане подсудимого. В суд Ибрагима Дугиева доставил сотрудник ФСИН, так как подсудимый находится под домашним арестом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в телефонном разговоре Висит Цороев.

Ибрагиму Дугиеву было предоставлено последнее слово. Адвокат сообщил, что его подзащитный попросил прекратить дело и назначить судебный штраф. Дугиев частично признал свою вину, заявив, что не поддавался в тот день влиянию организаторов несанкционированного митинга и не испытывал политическую вражду к тогдашнему главе республики Евкурову.

Судья удалился в совещательную комнату и через 15 минут огласил приговор: Ибрагим Дугиев был признан виновным в нападении на сотрудника Росгвардии. Ему назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении. Судья при вынесении приговора не принял во внимание предложение стороны обвинения учесть политическую составляющую его преступления.

"С учетом того, что Дугиев полгода провел под стражей и остальное время - под домашним арестом, в середине марта он должен выйти на свободу. Но, скорее всего, приговор будет обжалован прокуратурой", - сказал Висит Цороев.

Адвокат отметил, что Ибрагим Дугиев не жаловался на здоровье. Он только указал на "чрезмерный контроль", который осуществляют за ним сотрудники ФСИН.

Ранее сам Дугиев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что во время домашнего ареста часто подвергался проверкам со стороны УФСИН. "Покоя мне не дают", - сказал Дугиев 11 февраля.

Мустафу Вышегурова встретили на родине активисты

Сегодня же из СИЗО освободился и вернулся домой осужденный ранее за участие в митинге в Магасе Мустафа Вышегуров. Его в Ингушетии встречали порядка 15 активистов, в том числе члены Совета тейпов. Выйдя из машины, Мустафа Вышегуров обнял каждого встречающего и поздоровался за руку. "Мустафа здесь, он с нами!" - прокомментировала встречу активиста Аза Халухаева, которая вела прямой эфир со встречи на своей странице в Facebook.

Напомним, суд в Железноводске 27 декабря 2019 года приговорил Мустафу Вышегурова к одному году и пяти месяцам колонии-поселения, признав его участником стычек с силовиками во время митинга в Магасе. Вышегуров признал вину, но указал, что суд не учел его раскаяния.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".