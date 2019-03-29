Колонны военной техники обеспокоили жителей Ингушетии

29 марта 2019, 21:19

В Назрани и Магасе сегодня появились колонны военной техники и большие группы силовиков. Власти стремятся запугать протестующих перед новым митингом, считают пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, организованную движением "Опора Ингушетии". Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань, разблокировав ее лишь после уговоров лидеров протеста. В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков

За ночь и утро силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей.

В Назрани и ее окрестностях повышенной активности силовиков сегодня в течение дня не наблюдалось, улицы города патрулировались в обычном режиме. Исключение составляют федеральная трасса и район рынка "Фабрика", где дежурили усиленные наряды ДПС.

Около 19.00 мск на Чеченской улице близ рынка "Фабрика" появилась колонна военных автомобилей "Урал" и УАЗ, а к усиленным экипажам ДПС возле бывшей автостанции и ТЦ "ХХl век" в Назрани прибыли военные УАЗы, "Урал" и бронетранспортеры. По состоянию на 19.39 мск близ старой автостанции в Назрани стояла колонна тяжелых грузовиков и БТР, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

По оценке руководства Ингушетии, сегодня "обстановка во всех муниципальных образованиях и на федеральной трассе стабильная" - так охарактеризовал ситуацию в республике глава региона Юнус-Бек Евкуров на встрече с главой Совбеза Ингушетии.

Пользователи соцсетей сообщают о скоплении силовиков и военной техники в Назрани и Магасе. На видеозаписи, опубликованной сообществом themagastimes в Instagram видна крупная колонна военных машин - БТР, УАЗы и грузовики с экипированными силовиками в кузове. Видео снято из салона движущегося автомобиля, на нем видны не менее 12 военных машин.

"В Ингушетию прибыли дополнительные силы, часть из которых расквартирована в Магасе", - говорится в сообщении паблика. Пользователи соцсетей предположили, что власти стремятся запугать протестующих.

"Многовато для маленькой Ингушетии", - написал под видео m.malsagov.v. "Численностью напугать хотят. А духом то мы сильнее", - заявил brat0606.

"Против невооруженых людей как будто бы к войне готовятся", - отметила marem.007. "Ну а на что надеялись? Что федеральный центр, вот так просто пойдет навстречу требованиям!?" - возразил пользователь _soul__melody_.

Сообщество ingushetia.inform в Instagram опубликовало видеозапись с группами бойцов возле военных грузовиков. На кадрах видны большие белые палатки, установленные на асфальте. "Прибывший в Ингушетию военный десант размещен в палатках", - говорится в сообщении паблика.

"К следующему митингу силовики готовятся тщательно. Надо чтобы больше народу вышло, больше чем силовиков в несколько раз", - написал пользователь Зелимхан Кам на странице "ФортангаORG" в Facebook.



"Кавказский узел" не может проверить время и место съемки видеозаписей, опубликованных анонимными сообществами в Instagram.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".