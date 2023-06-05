Суд отказался оправдать ингушского активиста Мякиева

05 июня 2023, 19:46

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Кассационная инстанция отказалась оправдать ингушского активиста Багаудина Мякиева по делу о нападении на силовиков во время митинга в Магасе, но снизила ему срок наказания. Мякиев выразил недовольство решением суда, так как уже отбыл назначенный ему срок.

Как писал "Кавказский узел", член Совета тейпов ингушского народа Багаудин (также упоминается в СМИ как Багаутдин) Мякиев был задержан в апреле 2019 года, и 20 февраля 2020 года осужден на 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Суд признал его виновным в применении к росгвардейцу насилия, не опасного для жизни и здоровья (статья 318 УК РФ). Срок наказания Мякиев отбыл полностью и освободился в августе 2020 года. В начале 2022 года приговор был отменен в кассационной инстанции, и дело было отправлено на новое рассмотрение в Железноводский горсуд. Суд назначил Мякиеву 1,5 года лишения свободы - на четыре месяца меньше, чем в первый раз. Мякиев с этим решением не согласился и обжаловал его, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников акции. Багаудин Мякиев признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Сегодня в 5-м кассационном суде в Пятигорске состоялось рассмотрение кассационной жалобы Багаудина Мякиева на приговор. Суд оставил приговор в силе, но снизил срок наказания на один месяц, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мякиева Магомед Аушев.

"Мы подали кассационную жалобу и просили оправдать Мякиева, поскольку, по нашему мнению, не была установлена его причастность к преступлению и противоречия в этом деле были слишком велики. А снизить наказание попросил прокурор, так как ни в суде первой инстанции, ни в апелляционном суде не были учтены смягчающие обстоятельства - наличие у Багаудина малолетнего ребенка и его (Багаудина) состояние здоровья", - пояснил Аушев.

Сам Багаудин Мякиев остался недоволен решением суда. "Я требую от них полного оправдания, потому что я невиновен. У них доказательств нет, состязательности суда не было абсолютно. И они мне сначала четыре месяца сняли - думали, я успокоюсь. Теперь еще месяц сняли. Но я буду бороться до конца, пойду в Верховный суд, а если и он не признает, что я невиновен, в Европейский суд. Пока меня не оправдают, буду писать [жалобы на приговор]!" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. 25 мая адвокаты ингушских активистов подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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