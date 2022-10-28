Багаудин Мякиев. Скриншот https://www.facebook.com/photo?fbid=875182656580602&set=pcb.875182743247260

28 октября 2022, 13:16

Приговор Багаутдину Мякиеву оставлен в силе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены приговора Багаутдина Мякиева, осужденного после стычек с силовиками на протестной акции в Магасе.  

Как сообщал "Кавказский узел", член Совета тейпов ингушского народа Багаутдин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, и 20 февраля 2020 года осужден на 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Наказание Мякиев отбыл сполна, он освободился в августе 2020 года.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников митингов. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Участник протестных акций Багаудин Мякиев был заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда рассматривая апелляционную жалобу в защиту интересов обвиняемого Багаутдина Мякиева 27 октября. В результате суд оставил в силе приговор Железноводского горсуда, признав Багаутдина Мякиева виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотрудникам Росгвардии (часть 1 ст. 318 УК РФ), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщил 28 октября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

Он пояснил, что защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном порядке.

Напомним, что 22 апреля 2020 года прокуратура усмотрела в действиях участника митинга Багаутдина Мякиева политический мотив и вышла в Ставропольский краевой суд с апелляционным представлением изменить колонию-поселение на общий режим, таким образом усилив наказание Мякиеву. Защита Багаутдина Мякиева тогда обжаловала действия прокурора в кассационном надзорном порядке. 18 января 2022 года Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Мякиеву, осужденному по обвинению в нападении на силовиков на митинге в Магасе, и направил дело на новое рассмотрение.

15 июня этого года дело Багаудина Мякиева о применении насилия к двум силовикам в ходе протестов в Магасе слушалось в Железноводском городском суде. Суд признал Багаудина Мякиева виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотрудникам Росгвардии (часть 1 ст. 318 УК РФ) на митинге в Магасе 27 марта 2019 года. В действиях Мякиева суд усмотрел политический мотив и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. На приговор Железноводского горсуда защита отправила апелляционную жалобу в Судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда.

Мякиев юрист по образованию, а общественной деятельностью стал активно заниматься после митингов 2018 года. "Он был избран от своей фамилии членом Совета тейпов Ингушетии. И теперь он [...] занимает гражданскую позицию, проводит пикеты за освобождение политзаключённых", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат  Магомед Аушев.

Сам Багаудин Мякиев после освобождения из колонии неоднократно проводил акции в поддержку политзаключенных. 11 января 2021 года он провел одиночный пикет с требованием выпустить на свободу политзаключенных около администрации главы Ингушетии. На одиночном пикете в назрановском офисе Совета тейпов Ингушетии 24 декабря 2020 года Мякиев потребовал освобождения участников митинга в Магасе. 10 декабря 2020 года он выходил на одиночный пикет к Аланским воротам при въезде в Магас. 

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ингушские активисты объяснили подоплеку протестов в последнем слове", "Amnesty International призвала прекратить преследование ингушских активистов", "Правозащитники призвали оправдать лидеров протеста в Ингушетии".

Автор: Амина Закаева  источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 октября 2022, 13:33

28 октября 2022, 12:23

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  • Сообщение ФСБ о предотвращении теракта на Ставрополье стало третьим за месяц 

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