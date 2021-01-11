11 января 2021, 17:28

Ингушский активист Мякиев потребовал освободить политзаключенных

Багаудин Мякиев, отбывший срок по делу о столкновениях с силовиками в Магасе, провел сегодня около администрации главы Ингушетии одиночный пикет с требованием выпустить на свободу политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 22 апреля 2020 года суд ужесточил наказание активисту и направил его в колонию общего режима. 27 августа 2020 года Мякиев вышел на свободу, после освобождения он проводит пикеты с требованием освободить политзаключенных. 

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К 7 декабря 2020 года вынесены обвинительные приговоры 31 активисту. С 24 ноября 2020 года в Ставропольском крае рассматривается дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Сегодня Багаудин Мякиев стоял неподалеку от администрации главы Ингушетии с плакатом "Я, ингуш, требую освобождения всех политзаключенных". Активист стоял через дорогу от администрации рядом с Башней Согласия. Прохожие интересовались акцией, однако подходить не стали, полиция и чиновники также не подходили к Мякиеву, сообщил со ссылкой на активиста  Telegram-канал ФортангаORG.

Фотографии со своего пикета с плакатами "Я, ингуш, требую освобождения всех политзаключенных" и плакатом, на котором указаны хэштеги #ингушское дело, #свободу узникам защиты конституционных прав народа и лозунг "Нет репрессиям" Мякиев опубликовал также сегодня в своем Facebook. 

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Свидетели не подтвердили в суде версию обвинения по делу ингушских активистов", "Свидетели дали показания в пользу ингушских активистов", "Старейшины вступились за ингушских активистов".

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