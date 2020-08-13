Суд вдвое увеличил срок ингушскому активисту Гагиеву

13 августа 2020, 18:31

Обвинение добилось ужесточения приговора Рамазану Гагиеву, ударившему бойца Росгвардии на митинге в Магасе. Срок заключения активисту увеличен с четырех до восьми месяцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря 2019 года суд приговорил к четырем месяцам колонии-поселения фитнес-тренера Рамазана Гагиева, который на митинге в Магасе ударил бойца Росгвардии. Вину активист признал. Обвинение добивалось ужесточения приговора, утверждая, что Гагиев испытывал "политическую вражду" к главе Ингушетии, но Ставропольский краевой суд 4 февраля не согласился с этим требованием.

Прокуратура обжаловала февральское решение суда, и 25 июня Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил апелляционное постановление на том основании, что Гагиев ранее признал свою вину, в том числе и в "политической вражде". "Суд апелляционной инстанции не вправе был вмешиваться в приговор в части исключения обстоятельств, наличие которых и предопределяло рассмотрение дела в особом порядке", - указал пятигорский суд. Дело было отправлено на повторное рассмотрение в Ставропольский краевой суд.

Сегодня Ставропольский краевой суд вновь рассматривал дело Гагиева, и добавил в приговор указание на "политическую вражду" активиста к Юнусу-Бек Евкурову. Наказание было ужесточено до восьми месяцев колонии общего режима. Более мягкое наказание, назначенное судом ранее, было признано отбытым за время домашнего ареста, поэтому Рамазан Гагиев до сегодняшнего дня находился на свободе. После вынесения нового приговора Гагиева взяли под стражу в зале суда, в ближайшее время его должны этапировать.

Адвокат Гагиева Мухтар Мишаев намерен обжаловать это решение. Если приговор будет оставлен в силе, Гагиеву придется провести в колонии около четырех месяцев, указал адвокат.

Он также сообщил, что его подзащитный страдает сахарным диабетом и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Перед началом сегодняшнего заседания Гагиев чувствовал себя плохо, ему сделали несколько уколов, чтобы понизить уровень сахара в крови, говорится в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Напомним, что участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. В апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье. По состоянию на 2 июня были вынесены приговоры 23 активистам, при этом отбывали наказание девять из них.

Информация о задержаниях ингушских активистов размещена "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".