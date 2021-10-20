Защита ингушских активистов сочла незаконным продление им ареста

20 октября 2021, 05:30

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Суд продлил на три месяца срок заключения под стражей обвиняемым по "ингушскому делу", несмотря на то, что следствие не представило реальных оснований для этого, рассказал адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, обвиненных в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом на Ставрополье с ноября 2020 года. Обвиняемые находятся под арестом, срок которого продлен до 9 ноября. 7 октября, по словам защиты и обвиняемых, бывший глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава дал уклончивые показания на вопросы об экстремизме в действиях обвиняемых, тогда как подсудимые рассчитывали, что Кава подтвердил их мирные намерения на митинге в Магасе.

На допросах высокопоставленных силовиков настаивала защита активистов, поскольку, согласно показаниям свидетеля защиты Ахмеда Костоева, перед митингом в Магасе высокопоставленные силовики просили лидеров ингушского протеста помочь обеспечить безопасность на акции протеста. Эту же информацию, которая противоречит версии обвинения об экстремизме активистов, ранее озвучили обвиняемые Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев.

19 октября в здании Ессентукского городского суда состоялось выездное заседание Кисловодского городского суда по делу ингушских активистов. Суд продолжался с утра до вечера с перерывом на обед. На заседании присутствовали в качестве зрителей трое родственников Зарифы Саутиевой, еще трое ждали снаружи, которые в перерыве сменить первую "тройку".

Несмотря на то, что на улице было холодно и ветрено, внутрь здания ожидающих не пустили. Корреспондента "Кавказского узла" тоже не запустили – ни на заседание, сославшись на то, что больше трех зрителей нельзя, ни в здание суда. Первая часть заседания длилась с 10.20 мск до 13.30 мск, то есть более трех часов, и все это время люди стояли у здания суда на холоде. Судебный пристав заявил, что пройти в туалет на первом этаже неподалеку от входа нельзя, так как это "режимный объект".

"Скоро будут прения, сегодня (19 октября) – последнее заседание. Мы увидеть ее хотели <...> За что это всё – не понимаю. Было бы что предъявить – ей предъявить-то нечего. Мы же сидели на этих заседаниях уже. Одно и то же, одно и то же мусолят и мусолят. Даже не знаю, как это оценить. У меня слов нет", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" стоявшая около суда сестра Зарифы Саутиевой Светлана Газдиева.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был согласован с властями, но протестующие не разошлись на ночь, и утром 27 марта силовики попытались разогнать их, после чего произошли столкновения. По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по "ингушском делу" вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. "Мемориал"* считает политзаключенными всех семерых обвиняемых в создании экстремистского сообщества: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифу Саутиеву, Малсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева.

На заседании были заявлены два больших ходатайства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. Первое – об исключении доказательств обвинения "ввиду существенных нарушений УПК, а также несоответствия их требованиям, предъявляемым законодательством". Речь идет об "огромном количестве рапортов, справок, одном судебном решении", пояснил Куриев.

Во втором ходатайстве адвокаты просили суд признать недопустимым доказательством экспертные заключения. "Так как были существенно нарушены права и интересы подсудимых во время предварительного следствия. Во время назначения экспертиз вопреки требованиям статьи 198 УПК нас своевременно не ознакамили с их назначением. Таким образом, обвиняемые были фактически лишены права на защиту, так как они не могли ходатайствовать о включении эксперта со стороны защиты, заявлять отводы экспертам или ходатайствовать о назначении данной экспертизы в другом экспертном учреждении. То есть там много прав было нарушено, и на основании этих нарушений было заявлено ходатайство", – сказал Куриев.

Ходатайство осталось открытым, разрешаться будет 26 октября утром, после чего начнутся прения, уточнил адвокат.

Что касается вызова на допрос Сергея Зубова, то, как рассказал Куриев, в суд поступили два рапорта о невозможности обеспечить его явку. "Ввиду того, что здание, где работает Зубов, это закрытая зона. Во исполнение поручения (суда) туда подъехали, к зданию, и охрана сообщила, что Зубова нет на месте. Два раза выезжали – и два раза его не оказалось на месте по указанному адресу. Написали рапорт о невозможности его доставления в суд", – рассказал адвокат.

По его словам, свою итоговую позицию и обвинение, и защита выскажут на прениях сторон 26, 27 и 28 октября. Также в прениях сторон выступят обвиняемые.

"Они (подсудимые) отказывались отвечать на вопросы гособвинения, когда давали показания, так как не видели смысла отвечать. Это был жест протеста против того, что уже несколько лет надзорный орган, который должен следить за исполнением законодательства, абсолютно бездействует и, более того, поддерживает нарушение закона – незаконное преследование этих людей. И ввиду этого они, будучи невиновными лицами, которые не совершали преступления, не видели смысла отвечать на какие-либо вопросы. Это жест протеста на всё то, что происходило на стадии следствия, и на то, что поддерживало гособвинение по данному делу. Они сами, будучи убежденными, что это дело политически мотивировано, вот таким образом отказались. А в прениях и последнем слове, я думаю, они выскажутся", – отметил он.

Кроме того, 19 октября был продлен срок содержания под стражей всем подсудимым на три месяца. "На наш взгляд, продление срока содержания под стражей абсолютно незаконно, потому что у нас судебное следствие фактически закончено, а по закону срок содержания под стражей продлевается в том случае, если имеется основание для его продления, предусмотренное статьей 97 УПК, в том числе это оказание давления на участников процесса, на свидетелей, потерпевших или возможность иным образом воспрепятствовать ходу следствия и суда. Таких оснований у суда не было, так как мы уже всех потерпевших и свидетелей допросили, все материалы дела исследовали. Мы ходатайствовали перед судом об изменении меры пресечения на несвязанную с нахождением подсудимых в условиях СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил срок содержания под стражей", – сообщил Куриев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста – на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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