Итоги допроса Кавы в суде по "ингушскому делу" разочаровали активистов

07 октября 2021, 17:09

Бывший глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава на заседании суда по делу ингушских активистов дал уклончивые ответы на вопросы об экстремизме в действиях обвиняемых, тогда как подсудимые рассчитывали, что Кава подтвердит их мирные намерения на митинге в Магасе, указали обвиняемые и защита.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, обвиненных в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом на Ставрополье с ноября 2020 года. Обвиняемые находятся под арестом, срок которого продлен до 9 ноября. На сегодня суд запланировал допросы бывшего главы МВД Ингушетии Дмитрия Кавы и замначальника Управления МВД по СКФО Сергея Зубова.

На допросах высокопоставленных силовиков настаивала защита активистов, поскольку, согласно показаниям свидетеля защиты Ахмеда Костоева, перед митингом в Магасе высокопоставленные силовики просили лидеров ингушского протеста помочь обеспечить безопасность на акции протеста. Эту же информацию, которая противоречит версии обвинения об экстремизме активистов, ранее озвучили обвиняемые Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев.

Сегодня на заседании Кисловодского горсуда, которое проходило в Ессентуках, был допрошен бывший глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава, который сейчас живет в Новосибирске и больше не работает в силовых структурах. Из-за разницы во времени допрос Кавы проходил по видео-конференц-связи, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

На вопрос адвоката Магомеда Бекова, помнит ли Дмитрий Кава встречу с Мусой Мальсаговым и Барахом Чемурзиевым осенью 2018 года, Кава ответил: "Я сейчас уже не могу сказать, с кем лично встречался, потому что общение происходило практически постоянно".

Основным содержанием разговоров Кава назвал "недопущение беспорядков и прекращение незаконных действий". Утром 27 марта 2019 года, в день митинга, Кава, по его словам, неоднократно выезжал на площадь перед НТРК "Ингушетия" - и до столкновения, и после, и общался там, в частности, с Ахмедом Барахоевым. "Контакт был после столкновения... Говорили о том, что необходимо прекратить незаконные действия и увести народ с площади", - рассказал Кава, добавив, что реакция Барахоева на это была "внешне адекватная". О чем после этого разговора Барахоев разговаривал с людьми на площади, Дмитрий Кава уточнить не смог, пояснив, что разговор шел на ингушском, а он ингушского не знает.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был согласован с властями, но протестующие не разошлись на ночь, и утром 27 марта силовики попытались разогнать их, после чего произошли столкновения. По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по "ингушском делу" вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. "Мемориал"* считает политзаключенными всех семерых обвиняемых в создании экстремистского сообщества: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифу Саутиеву, Малсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева.

"Как министр МВД Республики Ингушетия вы давали указание на силовое вытеснение людей, которые находились на площади ночью 27 марта?" - спросил адвокат. "Все действия, которые были предприняты силовым блоком 27 марта, были выполнены по указанию из федерального центра", - ответил Дмитрий Кава.

На вопрос о том, из какой структуры шли указания, Кава отвечать отказался, сославшись на секретность. В оцеплении в ту ночь стояли люди "в основном из других субъектов РФ", добавил он.

Адвокат поинтересовался, было ли, по мнению Кавы как бывшего главы МВД, необходимо силовое вытеснение с площади людей, которые никаких активных действий не предпринимали. Кава ответил, что митинг был согласован только до 18 часов 26 марта, а дальнейшие действия были несогласованными. "Исходя из указаний, которые поступили из федерального центра, необходимо было вытеснить людей с площади, то есть прервать незаконные действия, незаконный митинг", - сказал он.

Кава уклонился от ответов на вопросы об экстремизме активистов

Ахмед Барахоев задал свидетелю вопрос о том, встречались ли и беседовали ли с активистами и, в частности с ним самим, Кава и другие высокопоставленные силовики, например руководитель Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Свидетель ответил утвердительно. "Скажите, пожалуйста, все ваши пожелания, чтобы мирно, правильно народ себя вел - мы исполняли?" - спросил Барахоев. "Ну, почти все", - ответил Кава. "Когда нужно было освободить дорогу, когда Бачурин и вы попросили отодвинуть [людей с дороги на площадь], вопреки тому, что многие горячие головы против меня пошли, отодвинули мы?" - уточнил Барахоев. "Отодвинули. Митинг был согласован на площади возле телерадиокомпании - и перешли туда, на эту площадь", - ответил Кава. Также свидетель подтвердил, что по просьбе силовиков были разобраны палатки, которые митингующие установили, чтобы спрятаться от дождя.

"Когда мы встречались и говорили, вы замечали, что мы создали какое-то экстремистское сообщество, что мы были экстремистами? Неужели вы, два генерала, и ваши ведомства, в том числе покойный [глава ЦПЭ по Республике Ингушетии Ибрагим] Эльджаркиев, который постоянно тесно с нами сотрудничал, вызывал к себе, не знали о каком-то экстремистском сообществе, которое нам обвинение предъявляет? Как вы считаете, я входил в экстремистское сообщество?" - спросил Барахоев. "Я оценивал ситуацию, исходя из обеспечения охраны общественного порядка", - кратко ответил Кава.

"Помните, что вы с Бачуриным 28 марта прислали за мной Эльджаркиева, и пригласили, и вы, три генерала - [заместитель главы ГУ МВД по СКФО Сергей] Зубов еще был, в вашем кабинете меня принимали?" - спросил Барахоев. "Здороваться - здоровался", - ответил Кава и вновь замолчал. В результате достаточно продолжительных распросов адвокатов Кава в итоге сказал: "Возможно, была (эта встреча в кабинете с участием Барахоева), я сейчас не помню, не готов сказать. Возможно, была, возможно, нет".

Следующий вопрос задал адвокат Калой Ахильгов. "Вы, находясь на митинге в ночь с 26 на 27 марта, проводя переговоры, в том числе и с Барахоевым, слышали ли от него какие-либо призывы к применению насилия?" "Нет, не слышал", - ответил Кава. "А со стороны других подсудимых - Саутиевой, Нальгиева, Хаутиева, Чемурзиева, Мальсагова, Ужахова - были ли вы свидетелем противоправных призывов?" - спросил адвокат Асхаб Ужахов. "У меня такой информации нет", - сказал Дмитрий Кава.

Адвокат Башир Точиев задал свидетелю вопрос о том, располагало ли МВД Ингушетии информацией о создании подсудимыми экстремистского сообщества в республике "не позднее мая 2018 года". "Я не помню такую информацию, это раз. А во-вторых - если даже такая информация была, она имела закрытый характер", - ответил Дмитрий Кава.

Минут через 10 адвокат Джабраил Куриев снова поднял этот вопрос. "Вообще какая-либо информация - письменная, устная, может быть, при личном общении, сотрудники вам докладывали о том, что создается, создавалось или функционирует какое-либо экстремистское сообщество, или же имеются какие-либо экстремистские высказывания со стороны наших подсудимых?" - спросил он.

"Если оперативные подразделения такой информацией обладали, то озвучивать ее в данном судебном заседании не представляется возможным, она носит "грифованный" характер", - ответил Кава. На уточняющий вопрос защиты, был ли сам факт такой информации, Кава отказался отвечать, опять сославшись на секретность.

Еще через несколько минут Барах Чемурзиев снова задал этот вопрос Каве. "Мы хотим получить четкий ответ, у вас была информация о существовании в Ингушетии экстремистского сообщества, с нашим участием или с каким-то другим участием, у вас была такая информация или не была, да-нет?" "Я не помню такую информацию", - ответил Кава.

Во время остальной части допроса Кава также довольно часто отказывался отвечать, ссылаясь на секретность либо на то, что не помнит обстоятельств, или отвечал короткими стандартными формулировками. Среди подсудимых было заметно разочарование его ответами.

Показания Дмитрия Кавы не оправдали надежд подсудимых

После окончания допроса, в перерыве заседания Малсаг Ужахов поделился с корреспондентом "Кавказского узла" разочарованием от ответов свидетеля. "Он не извращал, но он уходил от ответов. Всё, что здесь говорили и Ахмед, и Барах... Если бы он правильно ответил, стало бы ясно, что мы действовали согласованно с правоохранительными органами, мы не создавали им проблему", - сказал Ужахов.

Он обратил внимание, что, когда во время допроса Каве показали фотографию, где он и другие генералы стоят рядом с подсудимыми уже после митинга, свидетель подтвердил, что человек на фотографии - это он, и что он знает остальных людей, которые там присутствуют. "Если мы экстремисты, в первую очередь об этом должны были знать они. И они никогда в жизни не встали бы рядом с экстремистами и не стали бы фотографироваться... Мы вчера рассчитывали, что, как и другие генералы, он себя поведет более-менее порядочно в том плане, что скажет то, что было, но его ответы были уклончивыми, и он не оправдал наших надежд. Хотя в то время, сколько на него ни давило руководство республики, он не пошел на то, чтобы насильно нас разгонять. Не один раз были попытки. Он тогда вел себя намного достойнее, чем сейчас", - заключил Малсаг Ужахов.

Защита ожидала от допроса Кавы "честности и правдивости", сказал корреспонденту "Кавказского узла" в перерыве заседания адвокат Магомед Беков. "И по его допросу видно было, что он уходил от прямых ответов и не давал на поставленные вопросы четкие ответы. Мы ожидали от него честных ответов, которые мы не услышали", - сказал он.

Что касается несостоявшегося допроса Сергея Зубова, ходатайство о допросе которого судья ранее удовлетворил, то Беков пояснил: "Суд нам сегодня сообщил, что поступил некий рапорт в Кисловодский городской суд, содержание которого ему еще не известно. В следующем заседании судья нам озвучит, что указано в этом рапорте".

После перерыва адвокат Джабраил Куриев зачитал совместное заявление защиты по поводу допроса Кавы. "Я хотел бы обратить внимание суда, что, как вы заметили, на все острые вопросы Кава Дмитрий Богданович делал отсылку на якобы засекреченность информации - либо говорил: "Не знаю, не помню". <...> Но если спросить МВД Республики Ингушетия, в частности именно Каву Дмитрия Богдановича, то он считает засекреченной информацией даже информацию о строительстве 100-квартирного дома для сотрудников МВД Республики Ингушетия, по которому он... профинансировал на 131 млн рублей, если я правильно помню, в обход законодательства, за что и был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 286 УК РФ", - заявил адвокат.

В конце допроса Кава, отвечая на вопрос адвоката, подтвердил, что действительно был привлечен по этой статье. "Я просто хочу показать вам уровень мышления этого человека и соблюдения им законов. Это важно при оценке его показаний. Потому что, зная об уголовной ответственности, Кава заявил суду - успел ответить на этот вопрос, пока вы его не сняли - что его привлекли не по коррупционной составляющей, дав ложные показания", - пояснил Куриев.

Также во второй части заседания были зачитаны показания Малсага Ужахова, данные им на этапе следствия, после чего показания стал давать Ахмед Барахоев. "Я не совершал сопротивления и никого к совершению сопротивления не призывал. Я выражал свои убеждения мирным способом, не запрещенным законом. Права моего народа были [...] попраны и совершилась историческая несправедливость, поэтому я проявил непримиримость к нарушению прав моего народа... Главное, что я хотел защитить, это мой народ и моя земля", - сказал Барахоев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста – на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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