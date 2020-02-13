Родные активиста Аушева сообщили об ухудшении его здоровья в изоляторе

13 февраля 2020, 17:56

Ингушский активист Рашид Аушев заявил суду, что невиновен в нападении на силовиков в Магасе. Аушеву не дают свиданий, в изоляторе у него обострилась болезнь, сообщили его родные.

Как сообщал "Кавказский узел", Рашид Аушев был задержан 24 апреля 2019 года и арестован. В декабре Ставропольский краевой суд продлил ему срок содержания под стражей до 8 февраля. Оснований для ареста Аушева нет, содержание его под стражей противоречит судебной практике по делам о преступлениях средней тяжести, указывала защита.

Арест Аушева продлен до 20 марта

Аушев остается под арестом - 4 февраля суд оставил его под стражей до 20 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Рамзан Узуев.

Рашид Аушев сначала находился в СИЗО Нальчика, а затем был переведен в изолятор в Пятигорске, за время содержания под стражей у него обострилась болезнь почек и появился кашель, заявила корреспонденту "Кавказского узла" сестра подсудимого Залина Аушева. "Что с ним там происходит, мы не знаем, так как нам не дают свиданий, сколько мы ни просили. Узнаем о нем через адвоката. Вот сегодня первый раз за все это время его видим. "Неотложка" ему помогает. Спасибо им", - отметила Залина Аушева.

Активисты из Ингушетии, организовавшие группу "Неотложка", оказывают психологическую поддержку, помогают продуктами питания многим арестованным участникам мартовского митинга в Магасе.

Аушеву 41 год, у него есть жена и трое малолетних детей, рассказала мать активиста Яха Аушева. По словам женщины, она и ее муж живут в одном доме с семьей сына. Руслан Аушев ее опекун, поскольку Яха Аушева, как и ее супруг, инвалид второй группы и нуждается в помощи. Тетя подсудимого Любовь Мержоева отметила, что отец активиста не смог сегодня приехать, "так как он после реанимации сейчас дома лежит".

Рашид Аушев уже 14 лет работает учителем физики и математики в колледже села Средние Ачулки, руководство не стало увольнять его после ареста, сообщила Яха Аушева. "За что посадили сына? Если бы он что-то сделал, мы бы поняли. Но он совсем ни в чем не виноват", - со слезами на глазах сказала она.

По словам Залины Аушевой, ее брат случайно оказался на митинге. "Он 27 марта [2019 года] поехал с мамой к тете в Майское, которое рядом с Магасом располагается. Увидел митинг, оставил маму у тети, и пошел посмотреть, что там происходит. Сходил, посмотрел. А потом его оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в том митинге. А 22 апреля [2019 года] его вызвали с урока к участковому. Потом он позвонил и сказал, что его арестовали", - рассказала сестра подсудимого.

Участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, остались на ночь после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов силовиками произошли стычки. Уже в апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Аушев отказался признать вину

Мать, тетя, сестра и брат Рашида Аушева присутствовали на сегодняшнем заседании Железноводского горсуда. Активиста привели на слушания под конвоем. Судья сообщила, что суд получил заявления от двух потерпевших и свидетелей о том, что они не могут присутствовать в суде. Представитель обвинения предложил огласить показания в их отсутствие. Адвокат Рамзан Узуев не стал возражать. В свою очередь, адвокат попросил суд, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом с ним за столом. Сотрудник прокуратуры был против, но судья разрешила.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Аушев на митинге в Магасе бросил стул в одного из сотрудников Росгвардии и попал ему в щит, причинив боль в области шеи. Второй брошенный им стул попал в голову еще одному сотруднику Росгвардии. При этом Аушев "испытывал политическую вражду к главе республики" и находился под влиянием организаторов несанкционированного митинга, заявил представитель обвинения.

Судья спросила подсудимого согласен ли он с предъявленными обвинениями. "Нет. Полностью несогласен", - сказал Рашид Аушев.

Многие показания свидетелей, зачитанные в суде, не имели прямого отношения к Аушеву. Во время заседания матери подсудимого стало плохо, дочь вывела ее в коридор на 15 минут. Рашид Аушев имел усталый вид, часто прикрывал глаза рукой. После того, как сторона обвинения огласила показания семи свидетелей, судья объявила перерыв и назначила следующее заседание на 19 февраля.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".