Защита добилась отмены штрафа муфтию Ингушетии

15 июля 2021, 12:18

Верховный суд Ингушетии согласился прекратить производство по делу о незаконной миссионерской деятельности муфтия республики Исы Хамхоева. Решение суда освободило Хамхоева от необходимости выплачивать штраф, пояснил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суды дважды назначали Исе Хамхоеву штрафы по 10 тысяч рублей - за проведение заседания, участники которого попросили Путина смягчить меру пресечения лидерам протестов в Магасе, и за проведение в августе 2020 года выборов муфтия без уведомления властей. 27 мая Сунженский райсуд оштрафовал Хамхоева в третий раз - на пять тысяч рублей - признав его проповедь в мечети Сунжи незаконной миссионерской деятельностью.

Статья о незаконном миссионерстве неприменима к муфтию, заявил в июне адвокат Хамхоева Магомед-Басир Оздоев. Штрафы, наложенные судами на муфтия, стали частью политики властей, которые пытаются уничтожить все независимые общественные институты в Ингушетии, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Верховный суд Ингушетии 14 июля рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Магомед-Басира Оздоева на решение суда оштрафовать Ису Хамхоева за незаконную миссионерскую деятельность. Оздоев на заседании заявил ходатайство о прекращении производства в связи с истечением срока давности, который составляет по административным делам три месяца, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал"*.

Адвокат напомнил, что дело в отношении Хамхоева возбудили в апреле 2021 года, и срок давности, соответственно, истёк 7 июля. Судья удовлетворил ходатайство и таким образом освободил Хамхоева от необходимости платить штраф.

"У нас было подготовлено несколько ходатайств, так как мы намерены были добиваться отмены этого абсурдного обвинения, ссылаясь в том числе и на то, что в деле имелись недопустимые доказательства - некачественный перевод слов муфтия, и другие", - приводятся слова Магомед-Басира Оздоева в публикации на сайте Правозащитного центра.

Муфтий Иса Хамхоев возглавлял Духовный центр мусульман Ингушетии в 2004-2019 годах, говорится в биографии Исы Хамхоева, размещенной на "Кавказском узле". В августе 2020 года Хамхоев был вновь избран на этот пост, сменив муфтия Абдурахмана Мартазанова, умершего от коронавируса. При этом Духовный центр мусульман был ликвидирован решением Верховного суда Ингушетии еще 16 сентября 2019 года.

Информация о массовых протестах в Ингушетии против соглашения о границе с Чечней и преследовании их участников собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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