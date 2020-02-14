Силовики приехали с обыском к участнику мартовского митинга в Магасе

14 февраля 2020, 10:36

Обыски силовиков проходят в домах ингушского активиста Юнуса Ведзижева в селе Плиево, а также его матери и бывшей жены, сообщили знакомые участника акции протеста в Магасе в марте 2019 года.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. Утром 27 марта при попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

К Юнусу Ведзижеву, участнику мартовского митинга в Магасе, приехали силовики в село Плиево, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» знакомые активиста. По их словам, сотрудники силовых ведомств приехали также и к его матери, и к бывшей жене.

Других подробностей знакомые активиста не сообщили.

Ведзижев занимается продажей охолощенного оружия, передал корреспондент «Кавказского узла».

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