Табельное оружие полицейского. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 февраля 2020, 10:36

Силовики приехали с обыском к участнику мартовского митинга в Магасе

Обыски силовиков проходят в домах ингушского активиста Юнуса Ведзижева в селе Плиево, а также его матери и бывшей жены, сообщили знакомые участника акции протеста в Магасе в марте 2019 года.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. Утром 27 марта при попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

К Юнусу Ведзижеву, участнику мартовского митинга в Магасе, приехали силовики в село Плиево, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» знакомые активиста. По их словам, сотрудники силовых ведомств приехали также и к его матери, и к бывшей жене.

Других подробностей знакомые активиста не сообщили.

Ведзижев занимается продажей охолощенного оружия, передал корреспондент «Кавказского узла».

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Семья Хасана Зязикова оказалась в бедственном положении после его ареста", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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