29 мая 2019, 18:56

Продлен арест ингушскому активисту Магомеду Хамхоеву

Нальчикский горсуд оставил под стражей до 25 сентября участника мартовского митинга в Магасе Магомеда Хамхоева, сообщила его адвокат Фатима Урусова.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Нальчикский городской суд постановил арестовать восьмерых активистов, подозреваемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти и призывах к беспорядкам во время протестов в Ингушетии. Под стражу, в частности, был заключен и Магомед Хамхоев. 25-26 мая двух арестованных, Ибрагима Мужахоева и Адама Ажигова, отпустили на свободу.

Нальчикский городской суд на четыре месяца продлил арест Магомеду Хамхоеву, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Урусова. Она отметила, что ее подзащитный присутствовал на заседании, его доставили туда из СИЗО.

Урусова заявила, что намерена обжаловать сегодняшнее решение.

Напомним, что 26 марта протестующие без разрешения властей продлили митинг на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники", "Источники рассказали о переговорах активистов с чиновниками в Магасе".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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