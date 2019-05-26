Двое ингушских активистов отпущены из СИЗО в Нальчике

26 мая 2019, 13:01

Участники протестов в Ингушетии Ибрагим Мужахоев и Адам Ажигов освобождены из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагим Мужахоев и Адам Ажигов с начала апреля находились под арестом по делу о нападении на полицейских во время протестов в Ингушетии.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Адаму Ажигову, обвиняемому в применении насилия к представителю власти, смягчили меру пресечения. Активист, находившийся вместе с остальными арестованными оппозиционерами в СИЗО Нальчика, отпущен под подписку о невыезде, сообщил сегодня паблик "ФортангаORG".

Днем ранее, 25 мая, также был освобожден другой обвиняемый, Ибрагим Мужахоев, отмечается в сообщении.

Об освобождении Мужахоева под подписку о невыезде вечером 25 мая сообщил адвокат Калой Ахильгов. "Одного из арестованных по митинговому делу освободили", - написал он в своем Twitter.

Ахильгов опубликовал часть постановления об освобождении Мужахоева, документ подписан старшим следователем по особо важным делам. Согласно постановлению, активиста арестовали в связи с тем, что он "может оказать давление и угрожать потерпевшим и свидетелям по уголовному делу, сфальсифицировать и уничтожить доказательства" или иным способом воспрепятствовать следствию.

"Учитывая, что в настоящее время изменились обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мужахоева, меру пресечения следует изменить на более мягкую", - говорится в документе.

"Кавказский узел" писал, что 23 мая Нальчикский городской суд постановил на четыре месяца продлить срок содержания под стражей Багаудину Хаутиеву и еще четырем участников протестов в Магасе.

"Кавказский узел" собрал новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".