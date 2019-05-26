Столкновения активистов и силовиков в Магасе, 27 марта. Кадр видео ИГО "ДЗУРДЗУКИ" https://www.youtube.com/watch?v=o1B1oBde9Ds

26 мая 2019, 13:01

Двое ингушских активистов отпущены из СИЗО в Нальчике

Участники протестов в Ингушетии Ибрагим Мужахоев и Адам Ажигов освобождены из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Скриншот поста "ФортангаORG" https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/309770466608415/?type=3&__tn__=-RКак сообщал "Кавказский узел", Ибрагим Мужахоев и Адам Ажигов с начала апреля находились под арестом по делу о нападении на полицейских во время протестов в Ингушетии.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Адаму Ажигову, обвиняемому в применении насилия к представителю власти, смягчили меру пресечения. Активист, находившийся вместе с остальными арестованными оппозиционерами в СИЗО Нальчика, отпущен под подписку о невыезде, сообщил сегодня паблик "ФортангаORG".

Днем ранее, 25 мая, также был освобожден другой обвиняемый, Ибрагим Мужахоев, отмечается в сообщении.

Об освобождении Мужахоева под подписку о невыезде вечером 25 мая сообщил адвокат Калой Ахильгов. "Одного из арестованных по митинговому делу освободили", - написал он в своем Twitter.

Скриншот поста Калоя Ахильгова в Twitter https://twitter.com/akaloy/status/1132311723443146753Ахильгов опубликовал часть постановления об освобождении Мужахоева, документ подписан старшим следователем по особо важным делам. Согласно постановлению, активиста арестовали в связи с тем, что он "может оказать давление и угрожать потерпевшим и свидетелям по уголовному делу, сфальсифицировать и уничтожить доказательства" или иным способом воспрепятствовать следствию.

"Учитывая, что в настоящее время изменились обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мужахоева, меру пресечения следует изменить на более мягкую", - говорится в документе.

"Кавказский узел" писал, что 23 мая Нальчикский городской суд постановил на четыре месяца продлить срок содержания под стражей Багаудину Хаутиеву и еще четырем участников протестов в Магасе.

"Кавказский узел" собрал новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Возбуждено еще одно дело в отношении Мурада Даскиева", "Защита озвучила предъявленные ингушскому активисту Добриеву обвинения", "Суд назначил Малсагу Ужахову новый штраф за митинг в Магасе".

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