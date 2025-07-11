×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:49, 11 июля 2025

Военный из Северной Осетии осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Тахира Кайтукаева, который в течение месяца отсутствовал в своей воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части. 

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор Тахиру Кайтукаеву, обвиненного по части 5 статьи 337 УК России. После приговора военнослужащий был взят под стражу в зале суда. 

Как установил суд, 18 февраля Кайтукаев, военнослужащий части в Северной Осетии, не явился на службу в пункт постоянной дислокации. Спустя месяц, 20 марта, его разыскали по домашнему адресу в Моздоке. Кайтукаев полностью признал свою вину, говорится в сообщении пресс-службы суда от 10 июля.  

Суд признал Тахира Кайтукаева виновным в “тяжком преступлении против военной службы” и назначил ему пять лет колонии.

Дело Кайтукаева поступило в суд 30 июня и было рассмотрено за одно заседание, на том же заседании 9 июня был вынесен приговор, следует из карточки дела на сайте суда. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Оцепленное место нападения в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла".
01:34, 7 июля 2025
За неделю с 30 июня по 6 июля жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб 1 человек
Военный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:52, 4 июля 2025
Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:15, 1 июля 2025
За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Адам Кадыров. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru
20:34, 30 июня 2025
Обнародован список высокопоставленных гостей на свадьбе Адама Кадырова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
15:51, 10 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Молочные реки и кисельные берега... Какую еду мы покупаем
Фото
09:23, 10 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Верховный суд оставил без изменения оправдательный приговор руководителя "Маджести"
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
14:23, 6 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
21
Мусорный вопрос в Кабардино-Балкарии
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Саба Джикия. Фото: https://www.interpressnews.ge/
10 июля 2025, 12:26
Активист из Грузии осужден по делу о нападении на полицейского

Обыск в квартире оппозиционного депутата Гегама Манукяна. Фото: https://newsarmenia.am/news/armenia/ombudsmen-armenii-provodit-proverku-na-osnovanii-informatsii-ob-obyske-v-kvartire-oppozitsionnogo-de/
10 июля 2025, 10:38
Омбудсмен Армении отреагировала на обыски у членов оппозиционной партии

Арег Щепихин. Фото с личной страницы в соцсети.
10 июля 2025, 02:55
Арег Щепихин внесен в список террористов и экстремистов

Задержанные в Азербайджане россияне. Скриншот видео МВД Азербайджана
09 июля 2025, 15:01
Москалькова назвала чрезмерно жестким обращение с задержанными в Азербайджане россиянами

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше