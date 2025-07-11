Военный из Северной Осетии осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Тахира Кайтукаева, который в течение месяца отсутствовал в своей воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор Тахиру Кайтукаеву, обвиненного по части 5 статьи 337 УК России 1 . После приговора военнослужащий был взят под стражу в зале суда.

Как установил суд, 18 февраля Кайтукаев, военнослужащий части в Северной Осетии, не явился на службу в пункт постоянной дислокации. Спустя месяц, 20 марта, его разыскали по домашнему адресу в Моздоке. Кайтукаев полностью признал свою вину, говорится в сообщении пресс-службы суда от 10 июля.

Суд признал Тахира Кайтукаева виновным в “тяжком преступлении против военной службы” и назначил ему пять лет колонии.

Дело Кайтукаева поступило в суд 30 июня и было рассмотрено за одно заседание, на том же заседании 9 июня был вынесен приговор, следует из карточки дела на сайте суда.

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