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16:58, 7 июня 2025

Водолазы из Чечни и Ингушетии привлечены к уборке мазута в Анапе

Водолаз выходит из моря после уборки мазута. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 07.06.25, https://t.me/opershtab23/13603.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За день в районе устья реки Можепсин водолазы подняли 128 мешков мазута, всего со дна моря собрано более 917 тонн замазученного грунта. В уборке мазута принимают участие группы водолазов из Чечни и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", с 27 мая по 6 июня на берегу в Анапе не наблюдалось новых выбросов мазута, сообщил оперштаб Кубани. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички с информацией о запрете купания. Совет депутатов Анапы приостановил сбор туристического налога в городе до 31 декабря.

128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе 6 июня, отчитался сегодня оперштаб, в этот день специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы работали в районе устья реки Можепсин.

Всего водолазами собрано 917 тонн замазученного грунта. В работах  принимают участие 159 человек: 153 человека – в прибрежных работах и шесть человек – в море.  Также водолазами регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Начаты работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212", а также продолжается установка свай вокруг затонувших частей танкеров, говорится в сообщении от 6 июня.

В уборке мазута у побережья Анапы и Темрюкского района принимают участие водолазы из Чечни, сообщило МЧС Чечни в своем Telegram-канале 6 июня.

Правительство Ингушетии также отчиталось о привлечении водолазов из поисково-спасательного отряда "Ингушетия" к уборке мазута. "Ингушские водолазы ежедневно совершают спуски в прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района, собирая мазут со дна моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства от 6 июня.

Водолазы планируют до конца июня собрать мазут, обнаруженный на морском дне около берега в Анапе, сообщил 3 июня министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. "Группировка водолазов в количестве 167 человек продолжает работать на территории нашего региона и достаточно эффективно. Но многое зависит от погоды. Если она будет благоприятной, то в течение июня мы должны закончить, по крайней мере, у песчаного берега в Анапе. Речь идет о том, что уже разведано на дне. Многое уже убрали, остается собрать, по нашим оценкам, порядка 300 тонн", - сказал он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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