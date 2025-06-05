×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:26, 5 июня 2025

Патрули препятствуют отдыху туристов в опасных зонах Анапы

Команда из Краснодара проводит замену защитных сетей на центральном пляже Анапы. 5 июня 2025 года. Фото пресс-службы оперштаба Кубани.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители администрации и казаки патрулируют признанные опасными для туристов прибрежные зоны в Анапе и просят отдыхающих не посещать эти места до полной ликвидации последствий разлива мазута. Новых выбросов мазута на побережье Анапы с 27 мая не фиксируется.

Как писал "Кавказский узел", прибрежная территория от поселка волна до заповедника Утриш обозначена опасной зоной, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Подробности об этой катастрофе собраны в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

На пляжах Анапы патрули предупреждают туристов о введенных ограничениях

В прибрежной полосе от поселка Веселовка до заповедника Утриш, официально признанной опасной зоной, запрещено не только купание в море, запрещено вообще посещение жителями прибрежной территории и ее использование в рекреационных целях. Это касается всех услуг, от аренды лежаков до проката и водных аттракционов, напомнил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Для информирования отдыхающих вдоль побережья установлены предупредительные баннеры и таблички, вдоль берега курсируют специальные автомобили с громкоговорителями. Организовано звуковое оповещение через автомобили с громкоговорителями.

Специальные группы в течение дня патрулируют территорию. Их задача информировать людей об ограничениях, разъяснять, почему доступ на пляжи закрыт до полной ликвидации последствий ЧС, отчитался оперштаб.

"Наши мониторинговые группы регулярно проводят обходы пляжных территорий. Мы разъясняем гражданам, что нахождение в опасной зоне – как на берегу, так и в воде – категорически запрещено. При обнаружении нарушителей мы настоятельно рекомендуем им покинуть территорию. В патрулировании задействованы сотрудники администрации и казачества. Совместными усилиями мы обеспечиваем контроль за соблюдением ограничительных мер", - приводит ведомство слова Игоря Бондаренко, главного специалиста управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы.

Уже больше недели на побережье Анапы новых выбросов мазута не фиксируется

Муниципальные команды 5 июня не выявили новых загрязнений в ходе мониторинга береговой линии. Такая ситуация наблюдается уже больше недели, с 27 мая, указано в сообщении оперштаба Кубани.

Команда из Краснодара проводит замену защитных сетей на центральном пляже Анапы, а  представители Калининского района продолжают деликатную очистку песка в районе села Витязево, указало сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Центральный районный суд Сочи. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.com/maps/org/tsentralny_rayonny_sud_g_sochi/1038037181/?ll=39.723933%2C43.583886&z=16.
20:52, 5 июня 2025
Сочинцы попросили суд не арестовывать Поливанову
17:41, 5 июня 2025
Футболист с Кубани убит на СВО
Федор Валько. Фото: "Команда против пыток"
16:41, 5 июня 2025
Правозащитники сочли неверной трактовкой закона приговор по делу Валько
Обращение к властям жителей Воскресенского. 5 июня 2025 г. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/9784
13:48, 5 июня 2025
Активисты из Воскресенского призвали в короткие сроки вывезти песок с мазутом
Активистка Татьяна Поливанова в полицейской машине. Фото предоставлено сыном Поливановой
04:52, 5 июня 2025
Активистка Татьяна Поливанова задержана в Сочи по уголовному делу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Кадр видеообращения бойцов отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат". 4 июня 2025 г. Скриншот видео t.me/SpNAhmatTimso/1589
05 июня 2025, 15:42
Бойцы "Ахмата" пообещали Щепихину "мужской разговор" в зоне СВО

Обращение к властям жителей Воскресенского. 5 июня 2025 г. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/9784
05 июня 2025, 13:48
Активисты из Воскресенского призвали в короткие сроки вывезти песок с мазутом

Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza
04 июня 2025, 11:44
Дудаев объявил похищение Щепихина задержанием

Арег Щепихин. Кадр видео с его личной страницы в соцсети
04 июня 2025, 11:21
Похищенный Арег Щепихин оскорблял в блоге мусульман и чеченцев

Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
Показать больше