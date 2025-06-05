Патрули препятствуют отдыху туристов в опасных зонах Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители администрации и казаки патрулируют признанные опасными для туристов прибрежные зоны в Анапе и просят отдыхающих не посещать эти места до полной ликвидации последствий разлива мазута. Новых выбросов мазута на побережье Анапы с 27 мая не фиксируется.

Как писал "Кавказский узел", прибрежная территория от поселка волна до заповедника Утриш обозначена опасной зоной, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Подробности об этой катастрофе собраны в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

На пляжах Анапы патрули предупреждают туристов о введенных ограничениях



В прибрежной полосе от поселка Веселовка до заповедника Утриш, официально признанной опасной зоной, запрещено не только купание в море, запрещено вообще посещение жителями прибрежной территории и ее использование в рекреационных целях. Это касается всех услуг, от аренды лежаков до проката и водных аттракционов, напомнил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.



Для информирования отдыхающих вдоль побережья установлены предупредительные баннеры и таблички, вдоль берега курсируют специальные автомобили с громкоговорителями. Организовано звуковое оповещение через автомобили с громкоговорителями.



Специальные группы в течение дня патрулируют территорию. Их задача информировать людей об ограничениях, разъяснять, почему доступ на пляжи закрыт до полной ликвидации последствий ЧС, отчитался оперштаб.



"Наши мониторинговые группы регулярно проводят обходы пляжных территорий. Мы разъясняем гражданам, что нахождение в опасной зоне – как на берегу, так и в воде – категорически запрещено. При обнаружении нарушителей мы настоятельно рекомендуем им покинуть территорию. В патрулировании задействованы сотрудники администрации и казачества. Совместными усилиями мы обеспечиваем контроль за соблюдением ограничительных мер", - приводит ведомство слова Игоря Бондаренко, главного специалиста управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы.

Уже больше недели на побережье Анапы новых выбросов мазута не фиксируется



Муниципальные команды 5 июня не выявили новых загрязнений в ходе мониторинга береговой линии. Такая ситуация наблюдается уже больше недели, с 27 мая, указано в сообщении оперштаба Кубани.



Команда из Краснодара проводит замену защитных сетей на центральном пляже Анапы, а представители Калининского района продолжают деликатную очистку песка в районе села Витязево, указало сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.