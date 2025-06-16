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Кавказский узел

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17:47, 16 июня 2025

6850 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

Специальная операция на Украине. Фото: mil ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3430 бойцов из СКФО и 3420 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня не менее 6800 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/
13:42 03.06.2025
Статистика СВО: для юга России потери растут
С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

По данным "Кавказского узла", к 16 июня представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 6850 бойцов с юга России: 3430 из СКФО и 3420 из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1453. Также подтверждена смерть 764 бойцов из Ставропольского края, 444 – из Северной Осетии, 270 – из Кабардино-Балкарии , 240 – из Чечни , 137 – из Ингушетии и 122 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1225) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 762 бойца из Краснодарского края, 664 – из Ростовской области, 545 – из Астраханской области, 140 – из Калмыкии и 84 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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