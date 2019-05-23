Багаудин Хаутиев. Скриншот видео Буро Магас https://www.youtube.com/watch?v=xD7P3tYkC4E

23 мая 2019, 23:50

Суд продлил арест пяти ингушским активистам

Нальчикский городской суд постановил на четыре месяца продлить срок содержания под стражей Багаудину Хаутиеву и еще четырем участников протестов в Магасе, сообщил юрист Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля Багаудин Хаутиев стал первым из задержанных после мартовского митинга в Магасе, кому было предъявлено обвинение по делу о применении насилия к силовикам.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Скриншот сообщения Калоя Ахильгова 23 мая 2019 года, https://twitter.com/akaloy/status/1131515689544634369Арест одного из лидеров протеста Багаудина Хаутиева и активистов Ажигова, Озканова, Мекиева и Бакиева продлен до 25 сентября, сообщил юрист Калой Ахильгов.

"Почему суд продлил арест именно на четыре месяца, не могу понять. Но очевидно, что такого ограничения просило следствие", - сказал Ахильгов.

По его словам, сроки ареста у всех пяти задержанный истекали в начале июня, информировало сегодня "МБХ медиа", 

"Пятерым арестованным по митинговому делу в Ингушетии продлили сроки содержания под стражей до 25 сентября. Надеюсь, Юнус-Бек Евкуров, по вам примут решение до этого времени", - иронично написал Калой Ахильгов на своей странице в Twitter, обращаясь к главе Ингушетии, отставки которого требовали участники митинга.

Скриншот сообщения от 23 мая 2019 года на странице Багаудина Хаутиева, https://www.facebook.com/bagaudin.khautiev/posts/2293896897333528Заседание суда, продлившего арест пяти активистам, прошло 22 мая, говорится в сегодняшней публикации на странице Багаудина Хаутиева в Facebook.

"Ничего себе, сразу на четыре месяца продлили? Обычно на два месяца продлевают", - прокомментировал эту публикацию пользователь соцсети Султан Бузуртанов.

"Кавказский узел" собрал новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Евкуров обвинил оппозицию в отказе от диалога".

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