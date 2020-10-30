Суд отказался вернуть из Кисловодска процесс по делу лидеров протеста в Ингушетии

30 октября 2020, 10:33

Верховный суд Ингушетии отказался вернуть местным судьям дело семи лидеров ингушского протестного движения. Рассмотрение дела в Кисловодске затянется из-за необходимости вызывать свидетелей из другого региона, предположили адвокаты подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре этого года дело семи лидеров протестного движения - Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифы Саутиевой, Малсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева - было передано в Кисловодский городской суд по решению Верховного суда России. Защита заявила, что обжалует решение об изменении подсудности дела.

Верховный суд России в ноябре 2019 года удовлетворил требование Генпрокуратуры и перенес рассмотрение дела трех ингушских активистов в Железноводск. Защита заявила о нарушении конституционных прав обвиняемых. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал 1 ноября адвокат Калой Ахильгов. По его словам, представитель Генпрокуратуры также сослался на справку из материалов уголовного дела, согласно которой процесс в Ингушетии может вызвать массовые протестные акции. В связи с этим прокуратура попросила суд перенести процесс из Магаса в другой регион Северо-Кавказского федерального округа, отметил Ахильгов.

В Верховном суде Ингушетии 29 октября состоялось заседание по делу о митинге в Магасе. Оно прошло по видео-конференц-связи, в нем приняли участие адвокаты Куриев Джабраил, Абубакаров Магомед, Урусова Фатима и Билан Дзугаев. Несмотря на то, что процесс был открытым, на заседание почти никого не запустили. Охрана объяснила это противоэпидемическими мерами. Собралось около 50 человек, в основном это родные арестованных, их друзья, члены бывшего "Совета тейпов". Среди желающих попасть на процесс был блогер Руслан Албаков-Мяршхи. Они провели весь день на улице у здания суда, где нет скамеек. У входа в Верховный суд и по улице дежурили сотрудники ГИБДД, полиции и ЦПЭ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд оставил без удовлетворения апелляционное заявление защитников о возвращении процесса в Ингушетию. Адвокат Фатима Урусова указала на то, что сама процедура переноса на Ставрополье была проведена с ошибками.

"В рамках этого дела много нарушений - и на стадии следствия, и в судах. Была надежда, что в Верховном суде России нас услышат, но этого не произошло", - заявила Урусова корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, суд следует перенести в Ингушетию, чтобы облегчить визиты родственников к арестантам. "Трудность в том, что родные могут увидеть их только в моменты рассмотрения уголовных дел, так как и родные, и свидетели живут в Ингушетии. Это дело должно быть доступным для жителей Ингушетии, для всех вовлеченных. В Кисловодске нет собственного СИЗО, и наших подзащитных приходится этапировать в Ессентуки. Шесть месяцев будет рассматриваться это дело, и полгода будут продолжаться наши поездки. Поэтому сегодняшнее решение было для нас важным", - сказала Урусова.

26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах СКФО, там же проходят суды, регулярно продляющие им срок содержания под стражей.

Урусова сообщила, что основания для препятствия проведения суда в Ингушетии остаются прежними. "Все то же самое, что и было в Пятом кассационном суде - "родственные связи могут повлиять на судей" и так далее. В Кисловодский городской суд перейдет дело, это занимает около двух недель. Через месяц возможно новое рассмотрение", - отметила она.

Адвокат Билан Дзугаев, представлявший интересы Зарифы Саутиевой, также сообщил, что суд оставил в силе прежнее решение. "Нам отказали. Суд огласил решение в резолютивной части, мотивировку мы пока не видели", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дзугаев указал на то, что у каждого обвиняемого есть конституционное право знать, где его будут судить.

"Технические соображения также имеют значение. Большинство родных, если не все, - из Ингушетии. Ехать 250 километров в Кисловодск - это не то же самое, что ехать из Москвы в Подмосковье. Как сказал об этом на суде Джабраил Куриев, "учитывая контрольно-пропускные посты, которые мы проезжаем на пути к Кисловодску, словно мы едем в другое государство". Родственники вынуждены выезжать очень рано, чтобы попасть на процесс, который начинается, скажем, в 10 утра. То есть за четыре часа как минимум нужно выезжать. При этом суд длится долго", - пояснил Дзугаев.

Он считает, что судебное разбирательство может затянуться из-за отдаленности. "Второй момент, почему изменение территориальной подсудности важно, это свидетели, которые в основном из Ингушетии. Насколько может затянуться процесс, трудно представить. Чем можно мотивировать свидетеля приезжать на суд в Кисловодск? Есть случаи, когда в судебных разбирательствах есть свидетели из других регионов, и процессы идут третий год. Если свидетель не явится, суд переносят", - сказал адвокат.

Дзугаев считает проблемой отсутствие изолятора в Кисловодске.

"В Кисловодске нет постоянного изолятора, и наших подзащитных будут доставлять в Пятигорский СИЗО, а как ездят автозаки зимой... В них холодно. Летом в них жарко. По два-три часа их будут возить. Они долго едут, в очередях стоят по несколько часов. Это пыточные условия. Или же их будут привозить в изолятор в Кисловодск, но там нельзя находиться более 10 дней. Условий, как в гостинице, там нет. Мы очень просили суд, если не в Магасский, то хотя бы в Нальчик перенести - туда, где их не надо перевозить. Выдержит ли их здоровье, если целый год будут возить в железном ящике, это вопрос. Это негуманно", - считает защитник.

По его мнению, причины для переноса суда в другой регион являются надуманными. "В какой-то справке в суде было сказано, что у обвиняемых могут иметься родственные связи с судьями, и что могут быть митинги... Но не уточняется, кто кому родственник. Мы пытались это опротестовать. Один из адвокатов требовал вызвать в суд автора справки - суд отказал", - утверждает Дзугаев.

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".