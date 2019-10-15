Муса Зурабов рассказал Совету тейпов ингушского народа о поездке к Даудову

15 октября 2019, 22:50

Член Совета тейпов Ингушетии Муса Зурабов в сегодняшнем выступлении сообщил, что решился на встречу со спикером парламента Чечни из-за отсутствия реакции ингушских властей на его заявления по поводу границ. Пользователи Instagram поддержали критику Зурабова в адрес ингушских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов разместил в Instagram видеоотчет о встрече с Мусой Зурабовым, на которой, по его словам, обсуждался вопрос о границе между двумя регионами. Пользователи соцсети сочли эту встречу признаком конструктивного обсуждения проблемного вопроса.

Муса Зурабов рассказал "Кавказскому узлу", что поехал в Грозный к Даудову по личной инициативе с документами, которые датированы позапрошлым веком и подтверждают принадлежность ингушам земель, оказавшихся в границах Чечни после подписания соглашения о границе. По словам Зурабова, встреча с Даудовым продолжалась три часа, и за это время он ознакомил спикера чеченского парламента с документами.

Зурабов сообщил подробности своей поездки

Сегодня Муса Зурабов на заседании Совета тейпов ингушского народа рассказал о своем визите в Чечню. Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале "Фортанга", на страницах "Фортанги" в Facebook и Instagram.

"Моя задача была показать, что заявления должностных лиц органов власти Чеченской республики о том, что передаваемые земли никогда не были ингушскими, не соответствуют действительности. Доказать, что заявления о том, что у ингушской стороны нет документов, которые бы подтверждали, что эти земли были ингушскими, тоже не соответствуют действительности, и что у нас есть большой пакет официальных государственных документов, которые свидетельствуют, что это наши земли", – заявил Муса Зурабов.

В связи с этим он подверг критике "должностных лиц, органы государственной власти республики Ингушетии", которые обязаны защищать права и законные интересы ингушского народа.

По словам Зурабова, беседа в течение трех часов проходила "исключительно в доброжелательной братской атмосфере". "Никаких непонятных моментов у нас не было, потому что мы изначально не ставили цель портить наши отношения и для этого заканчивать наш разговор. Все это время Магомед ни один раз не показал, что ему уже этот разговор надоел, что ему некогда – ни жестом, ни словом. Он предоставил мне возможность сказать все, что я хотел. Я показал ему документы, читал сам. Просил его почитать. Показывал, что эти документы – официальные государственные документы. Это не газетные выступления. Многие из них – это ксерокопии с первоисточников", – рассказал Муса Зурабов.

По словам Зурабова, цель, которую он ставил перед поездкой, он достиг. "В заключение мы обратились к своим народам с просьбой не высказывать в адрес друг друга неприятные вещи. Если есть проблемы – в спокойной обстановке обсуждать их и попытаться найти правильное, понятное для всех решение", – рассказал Зурабов.

Он также подчеркнул, что отстаивать интересы ингушского народа – это для него святое.

Пользователи Instagram поддержали критику Зурабова в адрес ингушских чиновников

Видео с выступлением Зурабова на странице "Фортанги" в Facebook к 22.50 мск 15 октября просмотрено 255 раз, понравилось 29 пользователям соцсети, 17 человек поделились им с друзьями. Пост о выступлении Зурабова на Совете тейпов Ингушетии на странице "Фортанги" в Instagram просмотрен 8195 раз, под ним оставлено 154 комментария. Большая часть из тех комментариев, что написана на русском языке, содержит благодарность Зурабову и слова поддержки за его поступок.

"Хотя б один чиновник был бы с такими познаниями и умением и патриотизмом, как Зурабов Муса", – написал, в частности, bogatirev_magalon. "Достойный сын ингушского народа", – согласен с ним targim__01. "Почему таким людям нет места в правительстве?" – удивляется dzhabrai55. "Почему Муса не был нашим президентом в свое время?" – вторит malgobek_avtozapchasti. "Правильно сделал, что показал, пусть изучают, как они чужое забрали", – считает leili_fashionhouse. "Вот так надо доказывать свою правоту, четко, грамотно и по фактам. А не оскорблять, а потом извиняться", – написал moya_stranica2.

Вечером 26 сентября спикер парламента Чечни опубликовал в соцсети видео о том, что приехал на границу с Ингушетией для встречи с жителем соседней республики, но тот не явился. Спустя несколько дней Даудов сообщил о завершении конфликта с жителем Ингушетии, отметив, что мужчина извинился перед ним.

При этом часть комментаторов задались вопросом относительно того, каков реальный результат встречи Зурабова с Даудовым.

"А что изменилось после того, как он показал эти документы?" – спрашивает zaur_0631. "И что в итоге с землей?" – также задает вопрос bekhangadiev01. "Результат какой?" – пишет и aslan.595.

Напомним, 26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Это привело к массовым акциям протеста в Ингушетии. 30 октября того же года Конституционный суд Ингушетии признал республиканский закон о границе с Чечней неконституционным, однако Конституционный суд России 6 декабря 2018 года признал законность соглашения и объявил его вступившим в силу. В марте протесты в Ингушетии возобновились, это привело к многочисленным арестам активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских акций не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, сделанный картографами, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".