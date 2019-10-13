Визит ингушского активиста к Даудову вызвал одобрение у пользователей Instagram

13 октября 2019, 15:35

Видеоотчет спикера парламента Чечни о встрече с членом Совета тейпов ингушского народа Мусой Зурабовым пользователи соцсети сочли признаком конструктивного обсуждения вопроса о границе двух республик.

О своей встрече с Мусой Зурабовым спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил 12 октября. "Сегодня у меня в гостях побывал Мусса Зурабов - общественный деятель и уважаемый житель Республики Ингушетия. В дружественной беседе мы с Муссой Алиевичем обсудили весь спектр насущных вопросов... Мы с Муссой Алиевичем пришли к общему мнению, что ни в коем случае нельзя допускать провокаций и оскорбительных высказываний. Чеченцы и ингуши имеют общую историческую судьбу", - написал Даудов на своей странице в Instagram.

Сообщение Даудов проиллюстрировал видеозаписью части беседы с Зурабовым. В начале видео Даудов, обращаясь к Зурабову, говорит о том, что они встретились, чтобы высказать свои мнения, после чего переходит к вопросу о границе между двумя регионами.

"Представили так, словно чеченцы вероломно отобрали землю. Постановление об определении границ выдано всем субъектам России. Когда мы стали разбираться, что мы выяснили? В 2009 году, не спрашивая у двух народов, какие-то люди вероломно и коварно составили подложные бумаги, зная, что нет возможности посмотреть кадастровую карту. [...] С соседями и братьями не будем говорить несправедливо, ни с одним, если будет на то воля Всевышнего", - сказал Даудов, чьи слова перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Зурабов на видео высказал мнение, что "есть немало людей, которых радуют разногласия между нашими народами". "Мы братья. Нужно оберегать это. Не высказывать слов, ничего, за что завтра придется стыдиться, я призываю. И чеченский народ призываю, и ингушский. Ради Всевышнего, не говорите неприличных слов друг другу, не делайте того, что может принести зло. Наоборот, делайте то, что укрепит наше братство", - сказал Муса Зурабов, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Даудов поддержал позицию собеседника. "От наших предков… совместно решались проблемы, и дальше, с позволения Всевышнего, будем решать. Если бы не было этого, скажем, института, мы бы не дошли до сегодняшнего времени… Мы сегодня сели, спокойно [поговорили о том, что] есть вот это, этого нет. Дальше и Мусе будет проще говорить, что и как было, и мне проще будет", - подчеркнул он на видео, в конце которого Даудов и Зурабов обмениваются рукопожатиями.

Запись Магомеда Даудова, на аккаунт которого подписаны более 150 тысяч пользователей, набрала к 15.32 мск 25,8 тысячи просмотров. Под ней опубликовано 207 комментариев, их авторы положительно отозвались о встрече.

"Очень добрая и поучительная беседа", - написал, в частности, murtazalievakhed. "Это очень хорошая новость. Вот так надо всегда решать вопрос", - подтвердил misha_msk.

"Мусса из уважаемого и самого большого тейпа в Ингушетии "Оздой" выходцев из башен "Вовнушки". Очень плодотворный разговор", - согласился пользователь с ником ingushskaya_mafia.

"Все споры и непонимания должны решаться за беседой, а не криками и митингами. Я рад что он приехал и все о говорили", - высказал мнение пользователь mistikal_95.

"Молодец Муса, сказал свое последнее слово. Он наконец решил что соглашение было правильное", - написал berzloy006.

Напомним, что 26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Это привело к массовым акциям протеста в Ингушетии. 30 октября того же года Конституционный суд Ингушетии признал республиканский закон о границе с Чечней неконституционным, однако Конституционный суд России 6 декабря 2018 года признал законность соглашения и объявил его вступившим в силу.

В марте протесты в Ингушетии возобновились, это привело к многочисленным арестам активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских акций не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, сделанный картографами, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".