Кадр видео в Instagram Магомеда Даудова. https://www.instagram.com/p/B3ZpoDCIYXm/

09 октября 2019, 23:05

Даудов дождался извинений от ингушского блогера

Житель Ингушетии, которому спикер парламента Чечни назначал встречу на границе республик, сам приехал к Магомеду Даудову со своим отцом. По версии Даудова, молодой человек извинился перед ним.

Как писал "Кавказский узел",  вечером 26 сентября в соцсетях появилось видео Магомеда Даудова: спикер парламента Чечни приехал на границу с Ингушетией для встречи с жителем соседней республики. "Председатель одного из российских региональных парламентов приехал на "стрелку" с каким-то жителем Ингушетии и недоумевает, почему житель Ингушетии не явился на разборки", - описал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов смысл видео. Пользователи соцсетей раскритиковали Даудова за использование нецензурной лексики, а опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды назвали поведение Даудова неподобающим его статусу.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Магомед Даудов сегодня сообщил о завершении конфликта с жителем Ингушетии Магомед-Басиром Гелисхановым, ради которого он приезжал в сентябре на границу двух республик. Молодой человек, чье имя ранее публично не называлось, сам приехал на встречу с Даудовым в сопровождении своего отца, следует из сообщения спикера парламента Чечни.

Комментарий в Instagram Магомеда Даудова. https://www.instagram.com/p/B3ZpoDCIYXm/"Сегодня у меня побывали отец и сын, Абу-Бакар и Магомед-Басир Гелисхановы из Ингушетии. [...] В одном из пабликов в соцсетях под фрагментом моего выступления, касающегося определения границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, Магомед-Басир Гелисханов разместил нелицеприятный пост", - говорится в сегодняшней публикации на странице Даудова (lord_095) в Instagram.

Пост сопровождается видеозаписью. На ней Даудов и пожилой мужчина сидят в кабинете за столом и разговаривают, а молодой человек стоит рядом, не участвуя в беседе. В конце разговора Даудов пожимает мужчине руку и приобнимает его. О чем говорят люди на видео, не слышно: вместо оригинального звука на запись наложена вайнахская мелодия.

Даудов отмечает, что 26 сентября сам предложил Гелисханову "встретиться и лицом к лицу разобраться во всем", однако тот, вопреки обещанию, на встречу не приехал. "Сегодня он приехал ко мне в Парламент ЧР вместе со своим отцом Абу-Бакаром, который оказался богобоязненным, мудрым и воспитанным человеком. Он резко осудил действия своего сына. [...] Магомед-Басир извинился за свои необдуманные слова. Я согласился с мнением Абу-Бакара и принял извинения Магомед-Басира", - написал Магомед Даудов.

Комментарий в Instagram ingushetiya_tm https://www.instagram.com/p/B3Z-iELhC23/Подписчики Даудова приветствовали поступок Гелисхановых. "Вот это мудрые люди и с той и с этой стороны. А Басир в будущем получил урок, не стоит раскидываться словами. Но он тоже молодец, видно что искренне раскаивается", - написал aslan_maskarov. "Мудрый и благоразумный человек Абу-Бакар. Очень рад, что ситуация разрешилась таким образом", - отметил ceb_001.

Видео Даудова с описанием ситуации было опубликовано также в сообществе ingushetiya_tm с 28,2 тысячами подписчиков. Там комментаторы, напротив, осудили Гелисхановых.

Комментарий в Instagram ingushetiya_tm https://www.instagram.com/p/B3Z-iELhC23/"Да кто они такие чтоб передними извиняться?" - возмутился zelimkhan.evloev03. "Мне аж не по себе от прочитанного. Извинился он, а стыдно мне", - написал пользователь nsk.ing.

Пользователь gorec535353 поставил под сомнение рассказ Даудова об извинениях, поскольку слов Гелисхановых на записи не слышно. "Не слышно никакого извинения. О чем они говорили, одному Аллаху известно", - написал он.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Гелисхановых относительно слов Даудова об извинениях.

Новости о территориальных спорах Чечни отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Дагестанские журналисты упрекнули Даудова в лукавстве после слов о границе", "Чиновники в Дагестане подтвердили принадлежность башни близ села Ансалта Чечне", "Даудов разразился угрозами после новых атак на дорожные знаки".

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