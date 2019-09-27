Видеоролик Даудова вызвал вопрос о его соответствии статусу спикера

27 сентября 2019, 19:53

Поездки чеченских руководителей в Ингушетию в связи с критикой со стороны местных жителей усиливают напряженность и вредят отношениям между республиками, считают ингушские активисты. Действия Магомеда Даудова не соответствуют его политической роли, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 сентября в соцсетях появилось видео с Магомедом Даудовым: спикер парламента Чечни демонстрирует, что приехал на границу Чечни и Ингушетии ради встречи с жителем соседней республики. "Председатель одного из российских региональных парламентов приехал на "стрелку" с каким-то жителем Ингушетии и недоумевает, почему житель Ингушетии не явился на разборки", - описал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов смысл видео. Пользователи соцсетей раскритиковали Даудова за использование нецензурной лексики.

Магомед Даудов и Рамзан Кадыров предприняли несколько поездок к своим оппонентам в Ингушетии осенью 2018 года, когда между двумя республиками шел активный спор из-за границы. 25 октября 2018 года в сети также появилось видео с Даудовым, снятое в темное время суток, - на нем спикер парламента Чечни заявлял, что приехал к муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву, но тот избегает встречи.

Ночные визиты Даудова усиливают напряженность между двумя республиками считает ингушский активист, член историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев.

"Это не уровень спикера парламента - вот так ездить, вызывать на встречу неизвестного человека. Это продолжение того, что было во время протестов по вопросу границ между двумя республиками, и это вызывает новую волну напряженности, слухов и непонимания", - сказал "Кавказскому узлу" Гогиев.

Активист уверен, что такие поездки должны прекратиться. "Такие поступки не помогают решать проблемы, наоборот усугубляют ситуацию. Надо перевести все в нормальное русло, решать вопросы разумно", - подчеркнул он.

Гагиев обратил внимание, что никто из ингушских лидеров сейчас не может ответить Даудову. "Он пользуется тем, что лидеры протеста в основном арестованы, сам протест подавлен, а глава республики вряд ли коснется этого инцидента. Даудов учитывает это в своих поступках", - добавил активист.

Ингушская активистка Изабелла Евлоева также считает, что нормализации отношений между республиками подобные выпады вредят.

"Во время активных протестов, когда обстановка в республике была накалена, такие визиты не просто раздражали, а гневили людей. Например, когда к дому Ахмеда [Погорова] в Карабулаке съехались тысячи мужчин, обстановка была на грани, и чудом удалось избежать открытого противостояния", - рассказала Евлоева "Кавказскому узлу".

26 октября 2018 года тысячи возмущенных людей собрались вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова, мешая проезду его кортежа и скандируя "Аллаху акбар!" во дворе дома бывшего главы МВД Ингушетии Ахмеда Погорова и на прилегающих улицах. Очевидцы и наблюдатели с ингушской стороны уверены, что такбир никак не выражал радости от приезда Рамзана Кадырова и его окружения, скорее наоборот: это было требованием уважать волю ингушского народа, говорится в материале "Кавказского узла" "Спорный такбир: почему ингуши проводили Кадырова криками "Аллаху акбар!".

Арест всех лидеров ингушского протеста вряд ли послужит сдерживающим фактором для людей, если возникнет новая необходимость поддержать своего земляка, считает она. Активистка не исключает, что люди могли приехать и к границе с Чечней, если бы знали о визите Даудова.

"О вчерашнем визите Даудова, насколько я понимаю, стало известно постфактум. Судя по комментариям в соцсетях, этот визит не был воспринят серьезно, но если бы [Даудов приехал] к конкретному узнаваемому лицу, то людей было бы много", - сказала Изабелла Евлоева.

Политологи: поведение Даудова не подобает его статусу

Действия Магомеда Даудова можно считать приемлемыми или неприемлемыми, в зависимости от того, чем вызван конфликт, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Если это личный вопрос, возникший между двумя мужчинами, то Даудов может себе позволить решать конфликт где угодно и с кем угодно. Это уже проблема двух мужчин, вне зависимости от политического статуса Даудова. Если же конфликт лежит в области общественно-политических разногласий, такой способ решения проблем можно назвать дикостью. Такие вопросы не решаются "стрелками" (сленговое название встречи для выяснения отношений, - прим. "Кавказского узла"), это каменный век. Здесь уже он такого себе позволить не может, поскольку является спикером парламента республики. А если он думает, что, являясь спикером, может такое делать, то жителям Чечни стоит задуматься, кто является главой их парламента", - сказал Малашенко "Кавказскому узлу".

Поступок жителя Ингушетии, который не пришел на встречу с Даудовым, политолог считает вполне логичным. "Правильно сделал, что не пришел: мало ли кого Даудов с собой туда приведет, еще и ночью. Хотя он тоже мог с собой привести своих людей, но в целом ситуация дурацкая", - подчеркнул Малашенко.

Вызовы на личный поединок, к которым прибегает Рамзан Кадыров, не отвечают историческим традициям, поскольку дуэли у вайнахов в прошлые века не практиковались, указали ранее "Кавказскому узлу" историк Сергей Арутюнов и востоковед Алексей Малашенко.

Поведение Даудова не соответствует его политическому статусу, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Он предполагает, что конфликт спикера чеченского парламента с жителем Ингушетии касается вопроса границ.

"Статус спикера и такой поступок не соотносятся друг с другом. Сомнительная история, какая-то странная "ночная дипломатия" с участием официального лица из Чечни с одной стороны, и обычного жителя Ингушетии с другой. Ведь это спикер парламента, он официальное лицо, он может пригласить к себе этого человека и поговорить с ним публично. Человек такого статуса [как Даудов] должен вести себя с уважением к своему статусу, а не совершать такие странные ночные визиты", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог находит демонстративным сообщение Даудова о несостоявшейся встрече. "Ну не пришел [этот человек] на встречу, зачем говорить об этом вслух? В таких действиях видится попытка доказать, что вот он, Даудов, мужчина, а тот нет, раз не пришел на встречу. Но этого человека можно понять: вам назначает встречу Даудов, ночью, и ты не знаешь, что будет на встрече. Может быть даже, что родственники не позволили идти на встречу", - заключил политолог.

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