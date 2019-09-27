Магомед Даудов. Фото: fotograf_095 - https://www.instagram.com/p/BUSAiQqjO-b/ https://ru.wikipedia.org

27 сентября 2019, 15:53

Видеоотчет Даудова о поездке к границе с Ингушетией вызвал негодование в соцсетях

Пользователи соцсетей раскритиковали спикера чеченского парламента Магомеда Даудова за использование нецензурной лексики на видеоселфи, сделанном во время ожидания оппонента на границе с Ингушетией.

Как писал «Кавказский узел», видео, на котором Магомед Даудов демонстрирует, что приехал на границу Чечни и Ингушетии ради встречи с жителем соседней республики, появилось в социальных сетях вечером 26 сентября. Даудов говорит на нем по-чеченски. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале изложил на русском языке смысл происходящего : "Председатель одного из российских региональных парламентов, приехал на "стрелку" с каким-то жителем Ингушетии и недоумевает, почему житель Ингушетии не явился на разборки". 

Даудов на видео рассказывает, что уже два часа ждет некоего ингушского блогера, который оставил ему оскорбительные комментарии в соцсетях и вызвал на встречу. В своей речи спикер неоднократно использует нецензурную лексику, сообщило сегодня  издание «Кавказ. Реалии».

 Пользователи соцсетей в различных группах и аккаунтах считают, что представитель власти такого уровня, как Магомед Даудов, не должен позволять себе такое поведение и выражения.

Скриншот на странице Изабеллы Евлоевой в Facebook. https://www.facebook.com/izabella.evloeva/posts/1104024916457628Так, более десяти пользователей на странице ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой в Facebook (5169 подписчиков), как и сама активистка, охарактеризовали видео Даудова как недостойное поведение для представителя власти. «Абсолютный уровень нынешних чиновников!» - написала Лейла Сайнароева.

«И это чиновник», - отметила грустными смайликами свой комментарий Фатима Мержоева.

Пост о видеозаписи Магомеда Даудова был опубликован на странице Евлоевой сегодня около полудня и за два часа набрал 31 лайк и 47 комментариев.

Около десяти пользователей в группе «Кавказ.Реалии» в соцсети Facebоok (68735 подписчиков) также негативно охарактеризовали видео с Даудовым. «Он же во (власти) работает. Пусть хотя бы свой народ уважает», - написал, в частности, пользователь David Wasserman 

Пост с новостью о видеозаписи Даудова был опубликован сегодня около 11.00 мск и за три часа собрал 49 лайков и 41 комментарий.

Скриншот комментария в группе «Novosti_ingushetia в Instagram. https://www.instagram.com/p/B24wjBzgG4b/Более 20 пользователей в группе «Novosti_ingushetia» (85,5 тысяч подписчиков) в Instagram также сочли поведение Даудова на видео недостойным.

«Самое поразительное наблюдать это от представителя власти, от парламента республики, от человека, по которому будут судить весь народ, от второго человека в республике, который вроде бы должен вносить предложения о законах, улучшающие жизнь и развитие республики. По нему будут характеризовать воспитание в его семье, поведение мужчин его нации, общая разговорная речь в стенах парламента, в его доме. Постоянные роликовые разборки, матерные выражения, потом извинения»,  - написал пользователь под ником luiza121282.

«Да уж мат за матом, ну председатель, это что парламент такой? Я понимаю если б председатель колхоза, а тут совсем другое дело», - считает rayana.6.6.

Скриншот комментария в группе «Novosti_ingushetia в Instagram. https://www.instagram.com/p/B24wjBzgG4b/«Зачем делать такие видеообращения и так позориться, получая в свой адрес столько (комментариев) негативных», - прокомментировала rada_99_.

Один из пользователей посчитал, что такое поведение Даудова демонстрирует близость к народу. «Вам наверное непривычно, что чиновник такого ранга остаётся мужчиной из народа в любом случае?», - написал chechen_offensive92.

Другой пользователь считает, что подобное поведение представителя власти может быть оправдано только если оскорбили его семью, что по традиции вайнахов первостепенно. «Может, что-то ему про родню сказал тот (блогер). Каким бы ты чиновником не был, все равно мы в первую очередь вайнахи, и семья для нас это не просто какие-то высокие слова, а семья это все для нас. Но нужно было без мата», - ответил предыдущему пользователю aslambek_95region.Скриншот комментария в группе «Novosti_ingushetia в Instagram. https://www.instagram.com/p/B24wjBzgG4b/

Другой же пользователь, комментируя видео Даудова, наоборот, считает, что такое поведение не соответствует традициям вайнахов. «Наши предки умерли бы со стыда… Смело можно сказать, что культура и обычаи вайнахов  - это уже история, что печально», - ingushdmb2009.

Видео было опубликовано 26 сентября около полуночи и за 15 часов набрало 19934 просмотра и 1294 комментария.

Напомним, что 26 октября тысячи возмущенных людей собрались вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова, мешая проезду его кортежа и скандируя «Аллаху акбар!» во дворе дома бывшего главы МВД Ингушетии Ахмета Погорова и на прилегающих улицах в разгар протестов ингушских активистов против соглашения чеченских и ингушских властей о границах между республиками. Очевидцы и наблюдатели с ингушской стороны уверены, что такбир никак не выражал радости от приезда Рамзана Кадырова и его окружения, скорее наоборот: это было требованием уважать волю ингушского народа, говорится в материале "Кавказского узла" "Спорный такбир: почему ингуши проводили Кадырова криками "Аллаху акбар!".

Примечание:

"Чеченская башня стала причиной перепалки между дагестанским историком и Даудовым", "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда", "Критика кадыровцев вынудила отключить комментарии под обращением Даудова к Тумсо".

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