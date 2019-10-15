Ингушский активист предъявил Даудову документы на приграничные земли

15 октября 2019, 02:34

Член Совета тейпов Ингушетии Мусса Зурабов поехал в Грозный к Магомеду Даудову по личной инициативе, но подтвердил неизменность позиции ингушей по вопросу о границе.

Как писал "Кавказский узел", видеоотчет спикера парламента Чечни о встрече с членом Совета тейпов ингушского народа Мусой Зурабовым пользователи соцсети сочли признаком конструктивного обсуждения вопроса о границе двух республик.

"В дружественной беседе мы с Муссой Алиевичем обсудили весь спектр насущных вопросов... Мы с Муссой Алиевичем пришли к общему мнению, что ни в коем случае нельзя допускать провокаций и оскорбительных высказываний. Чеченцы и ингуши имеют общую историческую судьбу", – написал Даудов на своей странице в Instagram 12 октября. Запись Даудова, на аккаунт которого подписаны более 150 тысяч пользователей, набрала к 01.32 мск 15 октября 27,6 тысячи просмотров. Под ней опубликовано 214 комментариев, многие комментарии написаны по-чеченски. Комментаторы положительно отозвались о встрече.

Мусса Зурабов приехал к Магомеду Даудову с документами, которые датированы позапрошлым веком и подтверждают принадлежность ингушам земель, оказавшихся в границах Чечни после подписания соглашения о границе. По словам Зурабова, встреча с Даудовым продолжалась три часа, и за это время он ознакомил спикера чеченского парламента с документами.

Поводом для поездки стало выступление Даудова в прямом эфире на республиканском телевидении 21 сентября, пояснил активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Там прозвучала фраза, что переданные земли никогда не были ингушскими. Даудов предложил ингушской стороне показать ему хотя бы клочок документа, [который подтверждал бы обратное]. Я недели две ждал, что кто-то из властей ответит на такое заявление спикера парламента Чечни, но никакой реакции на это со стороны представителей власти Ингушетии не последовало. И тогда я позвонил помощнику Даудова и попросил о встрече. Мне перезвонили и сообщили, что Даудов готов меня принять", – рассказал Мусса Зурабов.

Разговор проходил спокойно и в уважительном тоне, отметил он. "Моей задачей было показать на основе документов, что эти земли были и есть ингушские, что у нас в доказательство нашей правоты имеется большой пакет документов. Я пакет документов передал Магомеду Даудову. Все это документы органов государственной власти, это копии с печатями, штампами. Ни один документ опровергнуть невозможно. Я передал документы, датированные 1853, 1863, 1869 и более поздними годами, показывал карты того времени. Все сказанное и показанное мною Магомед воспринимал спокойно. Было понятно, что общая картина границ между Чечней и Ингушетией ему хорошо известна. Конечно, он не мог знать о том, какие материалы у нас на этот счет имеются. Теперь он имеет большой пакет документов", – пояснил член Совета тейпов ингушского народа.

По словам Зурабова, документы, которые он привез Даудову, никогда не предъявлялись властями Ингушетии "ни чеченцам, ни российской стороне". Активист добавил, что не ожидал от встречи с Даудовым резких и кардинальных изменений ситуации, но свою задачу считает выполненной.

Мусса Зурабов не обсуждал с членами Совета тейпов планы поехать в Грозный, предполагая, что это решение было отчасти эмоциональным. "Он принял самостоятельное решение после того, как в интернете появилось выступление спикера парламента Чечни, утверждавшего, что у ингушей "нет никакой бумажки, которая бы говорила о том, что на этих землях жили ингушские предки". Мусса давно занимался этим вопросом и у него был подготовлен пакет документов, согласно которым отторгнутые земли испокон веков принадлежали ингушам. Документально все доказано", – сообщил исполняющий обязанности председателя Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что у некоторых пользователей соцсети, комментировавших встречу Зурабова и Даудова в Instagram последнего, сложилось ложное впечатление от встречи – они сделали вывод, что Зурабов согласился с позицией чеченской стороны по вопросу границы и больше не оспаривает подписанное соглашение.

"В видеоматериале, который распространен в интернете, показано только то, что выгодно для чеченской стороны, где Мусса говорит, что все вопросы нужно решать коллегиально, в диалоге находить истину. Но нет ни одного кадра, где Зурабов показывает карты, документы, что отторгнутые земли всегда были ингушскими. На очередном заседании Совета тейпов Ингушетии мы заслушаем отчет Мусы Зурабова о встрече с Магомедом Даудовым и выложим его в интернете", – подытожил Даскиев.

Поездка Муссы Зурабова в Грозный трактуется некоторыми пользователями сети практически как признание ингушами справедливости соглашения о границе, подписанного в 2018 году Евкуровым и Кадыровым, подтвердил член Совета тейпов Ингушетии, старейшина рода Аушевых Ахмед-Башир Аушев. "Ничего подобного, никогда мы не откажемся от своих земель, и Совет тейпов, конечно же, будет стоять на прежней позиции – соглашение подписано незаконно, и отторгнутые земли – ингушские", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Аушев отметил, что не знал о намерении Муссы Зурабова встретиться с Магомедом Даудовым в Грозном. "Я ничего против этой встречи не имею, и пакет документов, которые свидетельствуют о том, что эти земли ингушские, нужно было передать чеченским властям. Только по нашим обычаям лучше было бы, если бы человек, даже если он и представитель властной структуры, прибыл бы на встречу к старшему по возрасту", – отметил старейшина.

26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Это привело к массовым акциям протеста в Ингушетии. 30 октября того же года Конституционный суд Ингушетии признал республиканский закон о границе с Чечней неконституционным, однако Конституционный суд России 6 декабря 2018 года признал законность соглашения и объявил его вступившим в силу.

Своим визитом в Грозный историк и общественный деятель Мусса Зурабов стремился продемонстрировать свою личную позицию, полагает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. Она не исключила, что в Ингушетии появилась установка на сглаживание возникших противоречий с чеченцами, однако земельной проблемы это не касается – позиция ингушской стороны по вопросу земель и соглашения о границах, подписанного Евкуровым и Кадыровым, остается неизменной.

"В этой истории есть два аспекта: один – это отношения между ингушами и чеченцами, и другой – это вопрос земель. Что касается отношений между двумя народами, думаю, с ингушской стороны согласятся, что нужно делать все, чтобы их нормализовать, снизить градус напряженности. И в данном случае поездка Зурабова, скорее всего, будет расценена как позитивный шаг. Представителям чеченской стороны давно стоило начать разговаривать с ингушской общественностью, а не ездить на разборки под покровом ночи", – сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, сделанный картографами, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".