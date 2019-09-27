Конфликт в соцсети вынудил Даудова поехать на границу с Ингушетией

27 сентября 2019, 03:28

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов приехал на границу Чечни и Ингушетии ради встречи с жителем соседней республики. Оппонент Даудова на поединок не явился.

Видеозапись, сделанная Магомедом Даудовым в режиме "селфи", появилась в социальных сетях вечером 26 сентября. Даудов говорит на ней по-чеченски и демонстрирует место, где находится. Запись сделана в темное время суток.

Видео с Даудовым опубликовал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, изложив на русском языке смысл происходящего. "Ничего особенного, просто председатель одного из российских региональных парламентов, приехал на «стрелку» с каким-то жителем Ингушетии и недоумевает, почему житель Ингушетии не явился на разборки", - написал он в своем Telegram-канале.

В аккаунте самого Даудова запись отсутствует. Судя по надписи на видеоизображении, первая копия записи появилась в Instagram-паблике chp.ingushetii с 83,6 тысячами подписчиков. Согласно публикации в этом паблике, запись прислал администраторам некий подписчик. "Лорд приехал на разборки к границе Ингушетии", - говорится в сообщении.

Прозвище "Лорд", по словам самого Даудова, ему дал Рамзан Кадыров. Когда на первую встречу с главой Чечни Даудов пришел в черном костюме и белой рубашке, Кадыров сказал: "Про тебя всякое говорили, а ты нормальный человек и вообще выглядишь как английский лорд", говорится в биографии Магомеда Даудова, размещенной на "Кавказском узле".

Запись появилась и в сообществе news095 с 1857 подписчиками. "Интернет-пользователь, проживающий в республике Ингушетия, вступил в полемику с председателем Парламента ЧР Магомедом Даудовым (Лорд) в соц.сети Стороны договорились встретиться один на один на границе двух республик, что бы решить свой конфликт. Но как следует из данного видео, абонент не пришел на встречу в назначенное место", - говорится в публикации.

"Лорда кинули как ребенка, и он решил рассказать об этом всему миру. Отличное решение!" - иронично отметил автор Telegram-канала "СКФО Telegraph".



Как власти Чечни отвечали на критику из Ингушетии



"Кавказский узел" писал, что Магомед Даудов и Рамзан Кадыров предприняли несколько поездок к своим оппонентам в Ингушетии осенью 2018 года, когда между двумя республиками шел активный спор из-за границы. 25 октября 2018 года в сети также появилось видео с Даудовым, снятое в темное время суток, - на нем спикер парламента Чечни заявлял, что приехал к муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву, но тот избегает встречи с ним.

Также в октябре 2018 года глава Чечни пообещал "спросить" с одного из лидеров протеста в Ингушетии, бывшего главы МВД республики Ахмеда Погорова за ряд высказываний в адрес Кадырова на митинге в Магасе. Представитель оргкомитета митинга Ахмед Барахоев предложил главе Чечни приехать и лично высказать претензии к Погорову и его соратникам. 24 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов по поручению Рамзана Кадырова приехал в ингушское селение Новый Редант и вызвал старейшину Ахмеда Барахоева на шариатский суд. Барахоев не стал отказываться от шариатского суда, но отказался приезжать к Кадырову.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Летом 2019 года спор из-за административной границы возник у Чечни с Дагестаном. На этом фоне Магомед Даудов и Рамзан Кадыров несколько раз высказали угрозы уже в адрес жителей Дагестана, которые критиковали руководство Чечни.

21 августа махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Обмен провокационными сообщениями между жителями Чечни и Дагестана продолжался до конца августа, пока Исабеков не извинился перед главой соседней республики.

Новости о территориальных спорах Чечни отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".